سياسة
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إعلام أمريكي: واشنطن تبحث إمكانية التفاوض مع حماس لتحرير 5 محتجزين
قالت شبكة NBC الأمريكية، اليوم الاثنين، إن إدارة الرئيس جو بايدن تناقش إمكانية التفاوض على اتفاق مع حركة حماس لإطلاق سراح 5 محتجزين أمريكيين في غزة، وذلك "حال فشلت محادثات وقف إطلاق النار الحالية التي تشمل إسرائيل".
إعلام أمريكي: واشنطن تبحث إمكانية التفاوض مع حماس لتحرير 5 محتجزين
NBC: واشنطن تبحث إمكانية التفاوض مع حماس لتحرير 5 أمريكيين - أرشيف / صورة: Reuters
10 يونيو 2024

ونقلت الشبكة عن مسؤولَين اثنين يعملان حالياً في الإدارة الأمريكية واثنين من كبار المسؤولين السابقين (لم تسمّهم) قولهم إن "مسؤولي إدارة بايدن يبحثون إمكانية التفاوض على اتفاق مع حماس لتأمين إطلاق سراح 5 أمريكيين محتجزين في غزة، حال فشلت محادثات وقف إطلاق النار الحالية التي تشمل إسرائيل".

وقال المسؤولون، الذين جرى إطلاعهم على المباحثات حسب المصدر الأمريكي، إن "مثل هذه المفاوضات لن تشمل إسرائيل، وسيجري إجراؤها من خلال محاورين قطريين، كما جرت العادة"، فيما رفض مسؤولو البيت الأبيض التعليق.

وبوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة تُجري حماس وإسرائيل، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين ووقف الحرب على غزة.

وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في 6 مايو/أيار الماضي، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.

وبادلت الفصائل الفلسطينية 105 من المحتجزين الإسرائيليين وبعضهم عمال أجانب، بكثير من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر/كانون الأول 2023. وبينما تتحدث تل أبيب عن بقاء 121 محتجزاً من هؤلاء بأيدي الفصائل، تؤكد الأخيرة مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية على القطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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