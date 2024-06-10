وفي وقت سابق الاثنين، استقبل أردوغان في مطار أسنبوغا بأنقرة، علييف الذي يجري زيارة عمل إلى تركيا.

ورافق الرئيس التركي في استقباله علييف من الطائرة، نائبه جودت يلماز، ومتحدث حزب العدالة والتنمية الحاكم عمر جليك، وكبير مستشاري رئيس الجمهورية لشؤون السياسة الخارجية والأمن السفير عاكف تشاغطاي قليج.

وعقب الاستقبال عقد أردوغان وعلييف اجتماعاً قصيراً في مطار العاصمة، قبل أن يتوجّه الزعيمان إلى المجمع الرئاسي في أنقرة ويعقدا اجتماعاً ثنائياً بعيداً عن وسائل الإعلام.

والأحد، أعلنت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان على إكس أن الرئيس الأذربيجاني يزور تركيا استجابة لدعوة الرئيس أردوغان، مشيراً إلى أن المحادثات الثنائية ستستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين بجميع أبعادها.

وتهدف الاجتماعات أيضاً إلى مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل الأفكار حول القضايا المحلية والإقليمية والعالمية، حسب بيان دائرة الاتصال.