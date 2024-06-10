وأتراك الأهيسكا، كانوا يقيمون في منطقة تحمل اسمهم على الحدود التركية مع جورجيا، إلا أن الحكومة السوفيتية نفتهم، إلى قرغيزيا وكازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وأوكرانيا وسيبيريا.

وكان بيان للخارجية التركية، أفاد على حسابها بمنصة إكس، بأن الوزير فيدان، يُجري زيارة إلى روسيا يومي الاثنين والثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، موضحاً أنه من المقرر أن يلتقي فيدان مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق، اليوم الاثنين.

وسيناقش فيدان خلال لقاءاته بموسكو آخر التطورات في قطاع غزة وقضايا إقليمية ودولية، بخاصة أوكرانيا وسوريا وليبيا وجنوب القوقاز.

وجدير بالذكر أن "بريكس" تكتل أسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.​​​​​​​

وبالإضافة إلى أعضاء بريكس، جرت دعوة 15 دولة (تركيا والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا والجزائر وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا ولاوس وموريتانيا ونيجيريا وتايلاند وسريلانكا وفنزويلا وفيتنام) لحضور اجتماع "بريكس".