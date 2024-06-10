جاء ذلك خلال لقائهما بالقاهرة، بحضور رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وفق بيان للرئاسة المصرية، أكد أن الجانبين استعرضا آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، وجرى الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية.

وبحث السيسي وبلينكن "الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة"، فيما شدد الرئيس المصري على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في تحقيق حل الدولتين.

من جانبه، أعرب بلينكن عن تقدير الإدارة الأمريكية للجهود المصرية المستمرة على المسارين السياسي والإنساني، وحرصها على الاستمرار في العمل والتنسيق المشترك بين الدولتين لاستعادة الأمن والسلم بالإقليم.

وفي وقت سابق الاثنين، وصل وزير الخارجية الأمريكي إلى العاصمة المصرية القاهرة، في مطلع جولة بالشرق الأوسط، ضمن جهود الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعد جولة بلينكن الحالية في الشرق الأوسط هي الثامنة له بالمنطقة، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتأتي الجولة بعد أن طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي، الخطوط العريضة لاقتراح قال إنه "إسرائيلي" ويتضمن 3 مراحل لوقف إطلاق النار.