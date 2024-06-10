سياسة
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أستراليا ترفض منح الرجوب تأشيرة دخول لحضور مباراة للمنتخب الفلسطيني
رفضت السلطات الرسمية الأسترالية، الأحد، منح تأشيرة دخول لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب لحضور مباراة فريق فلسطين وأستراليا الثلاثاء بمدينة بيرث، فيما كشفت وسائل إعلام محلية عن تنصل رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، من مسؤولية رفض التأشيرة.
أستراليا ترفض منح الرجوب تأشيرة دخول لحضور مباراة للمنتخب الفلسطيني
أستراليا تمنع منح تأشيرة دخول لرئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب لحضور مباراة منتخبَي فلسطين وأستراليا / صورة: AA
10 يونيو 2024

وذكرت صحيفة كانبيرا تايمز المحلية، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، قال إنه لا يتحمل أي مسؤولية عن رفض منح التأشيرة، زاعماً أنه "لم يتخذ قرار رفض تأشيرة الرجوب، فهذه القرارات تتخذها المؤسسات المعنية بوزارة الهجرة".

في المقابل أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أن القرار يتعلق بالحكومة، وأن الاتحاد قدّم دعم التأشيرة لجميع وفود كرة القدم التي تزور البلاد، فيما أشار بيان صادر عن وزارة الداخلية الأسترالية إلى أن طلبات جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة تقيَّم بشكل فردي وفقاً للقوانين،

ويلتقي منتخب فلسطين منافسه الأسترالي الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة 9 من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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