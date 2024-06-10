سياسة
2 دقيقة قراءة
فيدان يلتقي رئيس الاستخبارات وسكرتير مجلس الأمن الروسيين في موسكو
التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الاثنين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية (SVR) سيرغي ناريشكين، في العاصمة موسكو، وكذلك سكرتير مجلس الأمن الروسي الذي أبدى استعداده لزيادة الاتصالات بين أنقرة وموسكو على مستوى مجالس الأمن.
فيدان يلتقي رئيس الاستخبارات وسكرتير مجلس الأمن الروسيين في موسكو
لقاء وزير الخارجية التركي مع أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو في موسكو / صورة: AA
10 يونيو 2024

وأعرب شويغو عن استعداده لزيادة الاتصالات بين أنقرة وموسكو على مستوى مجالس الأمن، حسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لأمانة مجلس الأمن الروسي.

وأكد شويغو خلال اللقاء أنه "على استعداد لزيادة الاتصالات الروسية التركية على مستوى مجالس الأمن"، كما اقترح عقد مشاورات ثنائية واسعة النطاق حول القضايا الأمنية في موسكو أو في أنقرة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت أمانة مجلس الأمن الروسي في بيان إلى أن شويغو وفيدان بحثا التعاون الأمني ​​بين روسيا وتركيا في صيغ ثنائية ومتعددة الأطراف وأنه "جرى تأكيد نية تطوير شراكة ثنائية استراتيجية متساوية، تشمل تعزيز الأمن الدولي والإقليمي".

ويجري فيدان زيارة إلى روسيا يومي الاثنين والثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، وهو تكتل أسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.

وبالإضافة إلى أعضاء "بريكس"، جرت دعوة 15 دولة (تركيا والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا والجزائر وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا ولاوس وموريتانيا ونيجيريا وتايلاند وسريلانكا وفنزويلا وفيتنام) لحضور اجتماع "بريكس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us