وأعرب شويغو عن استعداده لزيادة الاتصالات بين أنقرة وموسكو على مستوى مجالس الأمن، حسب بيان أصدره المكتب الإعلامي لأمانة مجلس الأمن الروسي.

وأكد شويغو خلال اللقاء أنه "على استعداد لزيادة الاتصالات الروسية التركية على مستوى مجالس الأمن"، كما اقترح عقد مشاورات ثنائية واسعة النطاق حول القضايا الأمنية في موسكو أو في أنقرة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت أمانة مجلس الأمن الروسي في بيان إلى أن شويغو وفيدان بحثا التعاون الأمني ​​بين روسيا وتركيا في صيغ ثنائية ومتعددة الأطراف وأنه "جرى تأكيد نية تطوير شراكة ثنائية استراتيجية متساوية، تشمل تعزيز الأمن الدولي والإقليمي".

ويجري فيدان زيارة إلى روسيا يومي الاثنين والثلاثاء، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة "بريكس"، وهو تكتل أسس عام 2006، ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.

وبالإضافة إلى أعضاء "بريكس"، جرت دعوة 15 دولة (تركيا والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا والجزائر وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا ولاوس وموريتانيا ونيجيريا وتايلاند وسريلانكا وفنزويلا وفيتنام) لحضور اجتماع "بريكس".