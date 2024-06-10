وأفادت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، بأن أردوغان أكد خلال لقائه علييف، اليوم الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن تركيا تتابع عملية خروج قوة السلام الروسية من إقليم قرة باغ، وأنها تثمّن فاعليات إعادة إعمار وإحياء الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال الأرميني.

وفيما يتعلق بتطورات الوضع في غزة، أكد أردوغان، أن الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وبخاصة في القطاع مستمرة، وأن الاحتلال يهدد بجرائمه هذه الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء، مشيراً إلى أن الحل الدائم في الشرق الأوسط هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

ورحّب الرئيس التركي بقرار الجمعية الوطنية الأذربيجانية بشأن إنشاء مجموعة الصداقة البرلمانية مع جمهورية شمال قبرص التركية، مؤكداً أن دعوة رئيس جمهورية شمال قبرص التركية إرسين تتار لحضور قمة منظمة الدول التركية المقرر عقدها في مدينة شوشا الأذربيجانية في يوليو/تموز المقبل، ستمنح القضية القبرصية مزيداً من القة.

وأعرب أردوغان عن امتنانه لعلييف لدعوته لحضور قمة المناخ التي ستعقد في أذربيجان في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وأكد أن تركيا ستقدم جميع أنواع الدعم لأذربيجان خلال مرحلة التحضير للقمة، منوهاً إلى انعقاد فاعليات مهمة على هامش القمة ضمن نطاق "مشروع صفر نفايات" الذي يجري تنفيذه تحت رعاية عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان.