وقال جهاز الأمن التابع للحوثيين في بيان: "بعون الله وتوفيقه، ألقي القبض على شبكة تجسّس أمريكية-إسرائيلية"، لافتاً إلى أن "الشبكة أجرت أدواراً تجسّسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لمصلحة العدو".

وأضاف البيان أنّ "شبكة التجسّس الأمريكية-الإسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وزُودت بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري".

واتهم البيان "عناصر شبكة التجسّس الأمريكية-الإسرائيلية والضباط الأمريكيين" باستغلال "صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية"، مشيراً إلى أنه "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، استمرت تلك العناصر بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية".

وأردف أن "شبكة التجسّس تمكنت لعقود من الزمن من التأثير في صانعي القرار واختراق سلطات الدولة وتمرير القرارات والقوانين، واستقطبت الكثير من الشخصيات ونسقت لهم زيارات إلى الولايات المتحدة للتأثير فيهم وتجنيدهم.. منهم اقتصاديون ومالكو شركات نفطية وتجارية وربطتهم بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية".