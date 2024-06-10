سياسة
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"الحوثي": قبضنا على شبكة تجسّس أمريكية-إسرائيلية مرتبطة بـ"CIA"
أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، القبض على "شبكة تجسّس أمريكية-إسرائيلية"، مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، وفق ما نقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة.
"الحوثي": قبضنا على شبكة تجسّس أمريكية-إسرائيلية مرتبطة بـ"CIA"
"الحوثي": القبض على شبكة تجسّس أمريكية-إسرائيلية مرتبطة بـ"CIA" / صورة: وسائل إعلام يمنية
10 يونيو 2024

وقال جهاز الأمن التابع للحوثيين في بيان: "بعون الله وتوفيقه، ألقي القبض على شبكة تجسّس أمريكية-إسرائيلية"، لافتاً إلى أن "الشبكة أجرت أدواراً تجسّسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لمصلحة العدو".

وأضاف البيان أنّ "شبكة التجسّس الأمريكية-الإسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA، وزُودت بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري".

واتهم البيان "عناصر شبكة التجسّس الأمريكية-الإسرائيلية والضباط الأمريكيين" باستغلال "صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية"، مشيراً إلى أنه "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، استمرت تلك العناصر بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية".

وأردف أن "شبكة التجسّس تمكنت لعقود من الزمن من التأثير في صانعي القرار واختراق سلطات الدولة وتمرير القرارات والقوانين، واستقطبت الكثير من الشخصيات ونسقت لهم زيارات إلى الولايات المتحدة للتأثير فيهم وتجنيدهم.. منهم اقتصاديون ومالكو شركات نفطية وتجارية وربطتهم بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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