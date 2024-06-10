سياسة
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السودان.. منظمة أممية تؤكد نزوح 10 ملايين شخص جراء الحرب
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الاثنين، أن عدد النازحين داخلياً في السودان تجاوز 10 ملايين، جرّاء الحرب التي تشهدها بلادهم.
السودان.. منظمة أممية تؤكد نزوح 10 ملايين شخص جراء الحرب
نازحون من ولاية الجزيرة السودانية يصلون في مركبات مكتظة إلى مدخل مدينة القضارف الشرقية في 10 يونيو/حزيران 2024، / صورة: AFP
10 يونيو 2024

وأفاد متحدث المنظمة الدولية، محمد علي أبو نجيلة، في بيان، بأن أكثر من مليوني سوداني لجؤوا إلى الخارج، معظمهم إلى تشاد وجنوب السودان ومصر، مشيراً إلى أن عدد النازحين داخل السودان تجاوز 10 ملايين شخص.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حرباً خلّفت أكثر من 16 ألف قتيل، فيما يحتاج أكثر من 25 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد، في ظل معاناة نحو 18 مليون شخص من الجوع الشديد، بينهم 3.6 مليون طفل يعانون سوء تغذية حادّاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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