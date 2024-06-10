سياسة
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بعد غضب شعبي.. برلمان المالديف يقر قانوناً يمنع الإسرائيليين من دخول البلاد
أقر البرلمان المالديفي، الاثنين، وبأغلبية الأصوات تعديل مشروع قانون يمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية دخول البلاد، وإحالته إلى اللجنة الأمنية لمراجعته.
بعد غضب شعبي.. برلمان المالديف يقر قانوناً يمنع الإسرائيليين من دخول البلاد
برلمان المالديف يقر قانوناً يمنع الإسرائيليين من دخول البلاد / صورة: المالديف جورنال
10 يونيو 2024

وينص مشروع القانون الذي قدّمه الحزب الديمقراطي المالديفي إلى مجلس الوزراء، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، على منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول جزر المالديف.

ودعا نواب الحكومة والمعارضة في البرلمان إلى تسريع عملية التعديل "بما يتماشى مع رغبة الحكومة والشعب". وبعد التصويت النهائي سيجري منع جميع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، ومن بينهم حاملو الجنسية المزدوجة، من دخول جزر المالديف.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، أعلن مكتب الرئاسة في المالديف أنه قرر إجراء تعديل قانوني لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وذلك عقب تصاعد الغضب الشعبي في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الحرب في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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