سياسة
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مجلس الأمن يتبنّى مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وحماس ترحّب
تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار يدعو وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق غير مشروط لصفقة تبادل الأسرى، فيما رحّبت حركة حماس بالقرار وأبدت استعدادها للتعاون مع الوسطاء بشأن تنفيذ مبادئ المقترح.
مجلس الأمن يتبنّى مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة وحماس ترحّب
مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار يدعم مقترح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة / صورة: AFP
10 يونيو 2024

وامتنعت روسيا عن التصويت، في حين وافقت بقية الدول الأخرى الأعضاء بالمجلس وعددها 14، على مشروع القرار، الذي يرحّب بمقترح وقف إطلاق النار الجديد "الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضاً، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط".

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين الإسرائيليين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

وقالت مندوبة واشنطن بمجلس الأمن إن إسرائيل وافقت على "صفقة شاملة موافقة تقريباً لمقترح حماس" تمهد لتسوية سياسية وتتيح إدخال مساعدات إلى غزة ووقف دائم لإطلاق النار وتبادل أسرى.

بدورها، رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة، وقالت في بيان نشرته على تليغرام إنها مستعدة "للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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