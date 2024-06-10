سياسة
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جيش الاحتلال يقرّ بمقتل 4 جنود في معارك غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 650
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أربعة من جنوده في معارك جنوب قطاع غزة، الاثنين، دون كشف عن تفاصيل حول ظروف مقتلهم، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجنود قُتلوا في انفجار مبنى مفخّخ في رفح جنوبي القطاع.
جيش الاحتلال يقرّ بمقتل 4 جنود في معارك غزة.. والحصيلة ترتفع إلى 650
جندي إسرائيلي من لواء غفعاتي قُتل بمعارك بقطاع غزة في وقت سابق أمس الاثنين / صورة: AA Archive
10 يونيو 2024

وقالت القناة السابعة العبرية في وقت سابق مساء الاثنين، إن جندياً إسرائيلياً من لواء غفعاتي قُتل في معارك في قطاع غزة، ونقلت عن مجلس "ماتي بنيامين" الاستيطاني أن الجندي "يائير لافين من لواء غفعاتي (لواء مشاة إسرائيلي) وأحد سكان مستوطنة غفعات هارئيل، قُتل الاثنين في معركة بقطاع غزة".

ووفق بيانات جيش الاحتلال، بلغت حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب 650 ضابطاً وجندياً، بينهم 294 منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تواجه السلطات الإسرائيلية اتهامات محلية بالتستر على حصيلة أكبر بكثير من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 121 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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