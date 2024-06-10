وقالت القناة السابعة العبرية في وقت سابق مساء الاثنين، إن جندياً إسرائيلياً من لواء غفعاتي قُتل في معارك في قطاع غزة، ونقلت عن مجلس "ماتي بنيامين" الاستيطاني أن الجندي "يائير لافين من لواء غفعاتي (لواء مشاة إسرائيلي) وأحد سكان مستوطنة غفعات هارئيل، قُتل الاثنين في معركة بقطاع غزة".

ووفق بيانات جيش الاحتلال، بلغت حصيلة قتلاه منذ بداية الحرب 650 ضابطاً وجندياً، بينهم 294 منذ بداية الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تواجه السلطات الإسرائيلية اتهامات محلية بالتستر على حصيلة أكبر بكثير من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية المدمِّرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أكثر من 121 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلةً قراراً من مجلس الأمن يطالبها بوقفها فوراً، وأوامر من محكمة العدل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بالقطاع.