سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات جوية شرقي لبنان وسط أنباء عن سقوط قتيلين
نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، منتصف ليل الإثنين/ الثلاثاء، سلسلة غارات جوية بالعمق اللبناني، طالت منطقة الهرمل الواقعة شرقي البلاد قرب الحدود السورية، فيما تحدث إعلام محلي عن سقوط قتيلين جراء الغارات.
الاحتلال الإسرائيلي يشنّ غارات جوية شرقي لبنان وسط أنباء عن سقوط قتيلين
لم يتضح على الفور الأهداف التي طالها قصف الطيران الإسرائيلي في منطقة الهرمل الواقعة شرقي البلاد قرب الحدود السورية. / صورة: Reuters
11 يونيو 2024

وقال شهود عيان، إن طيراناً حربياً إسرائيلياً نفذ غارات على بلدة حوش السيد علي في منطقة الهرمل، التي تبعد نحو 130 كم عن الحدود الإسرائيلية.

ولم يتضح على الفور الأهداف التي طالها قصف الطيران الإسرائيلي في تلك المنطقة، التي تعد أبعد مدى يصل إليه منذ بدء تبادل الاشتباكات مع فصائل فلسطينية ولبنانية في 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن قناة "الجديد" المحلية تحدثت عن مقتل شخصين بغارة إسرائيلية استهدفت شاحنة في الهرمل، دون ذكر معلومات أخرى بالخصوص.

ولفت الشهود إلى أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت صاروخاً تجاه الطائرات الإسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وأوضحوا أن الصاروخ سقط في منطقة فنيدق بمحافظة عكار شمال لبنان؛ مما أدى إلى تضرر أحد المنازل قيد الإنشاء.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us