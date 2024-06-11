وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، إصابة شاب فلسطيني بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس شمالي الضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال رجلاً فلسطينياً من مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه في المخيم.

وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال احتجز عدداً من الشبان الفلسطينيين، خلال حملة مداهمات، فجر اليوم، لمنازل في بلدة عزون شرقي قلقيلية.

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن محافظتي رام الله والبيرة، ستشهدان اليوم (الثلاثاء)، إضراباً شاملاً، تنديداً بجريمة الاحتلال الذي اغتال ليلة أمس الاثنين، 4 شبان في قرية كفر نعمة غربي رام الله، واحتجز جثامينهم.

6 شهداء في يوم

وأمس الاثنين، استُشهد 6 فلسطينيين وأُصيب عدد آخر، خلال اقتحام جيش الاحتلال مدناً وقرى في الضفة.

وأفاد رئيس مجلس محلي قرية "كُفر نعمة" غربي مدينة رام الله وسط الضفة، رأفت خليفة، بأن "الارتباط الفلسطيني" جهة التواصل الرسمية مع الجانب الإسرائيلي، أبلغه بـ"وجود 4 شهداء في القرية"، إلى جانب إصابة 8 فلسطينيين جراء إطلاق النار العشوائي في القرية.

وأضاف خليفة أن "أكثر من 50 آلية لجيش الاحتلال تحاصر منطقة المروج في القرية، بعد أن أطلقت قوات خاصة إسرائيلية النار على مركبة، وعندما حاول شبان إنقاذ المصابين تعرضوا أيضاً لإطلاق النار".

وأشار إلى أن "الجيش ما زال ينتشر في القرية ونسمع أصوات انفجارات وإطلاق نار، وتُمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى منطقة الحدث".

من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر، إنها تلقَّت بلاغاً "عن إطلاق نار على سيارة في بلدة كفر نعمة شمال غربي رام الله، ووجود 3 إصابات".

بدورها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانين منفصلين استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 8 آخرين بجروح (طفيفة إلى متوسطة) برصاص الاحتلال.

وفي وقت سابق الاثنين، تحدث شهود عيان عن اقتحام قوة إسرائيلية ضاحية ذنابة الملاصقة لمخيم طولكرم بالمدينة، ومداهمة عدد من منازلها وتفتيشها، فيما انتشر قناصة قوات خاصة على أسطح العمارات، وأطلقوا النار تجاه عدة أحياء.

وأعلن الهلال الأحمر، لاحقاً، استشهاد شاب في المخيم، وإصابة طفل بشظايا رصاص قوات الاحتلال.

وفي مخيم الفارعة قرب طوباس، استُشهد فلسطيني وأُصيب 4 خلال اقتحام نفَّذه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدئه الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر /تشرين الأول الماضي، إلى 537، إضافةً إلى 5 آلاف و200 جريح، وفق مصادر فلسطينية.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 121 ألفاً بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.