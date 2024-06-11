وتبنّى مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتاً، فيما امتنعت روسيا عن التصويت. ويدعم مشروع القرار مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقف إطلاق النار في القطاع، الذي أعلنه في 31 مايو/أيار الماضي.

وقالت الخارجية التركية في بيان إنها تثمّن موقف حركة حماس "البنّاء والإيجابي تجاه خطة وقف إطلاق النار"، ودعت إسرائيل إلى ضرورة إعلان التزامها وقفاً دائماً لإطلاق النار والتنفيذ الكامل لجميع عناصر قرار مجلس الأمن.

وأكد البيان أن تركيا ستواصل المساهمة في الخطوات التي من شأنها ضمان "وقف دائم للحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من كل القطاع وتبادل المحتجزين والأسرى، وعودة النازحين الفلسطينيين إلى غزة، والإدخال الكافي والمتواصل للمساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار القطاع".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفق ود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.