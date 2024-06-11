يأتي التصويت بعد يوم من استقالة الجنرال السابق بيني غانتس، من الحكومة بسبب نزاع حول الأهداف الاستراتيجية للحرب في غزة.

وعلى الرغم من أن غانتس كان قد طرح مشروع القانون عام 2022 في ظل الحكومة السابقة، فإنه أعرب الآن عن معارضته هذا الإجراء الذي يقول إنه "غير مناسب للمواصفات الجديدة للأفراد الذين يحتاج إليهم الجيش".

وخالف وزير الدفاع يوآف غالانت، وهو الأخير ضمن مجموعة من الجنرالات السابقين الذين بقوا في الحكومة في أعقاب رحيل غانتس، وحليفه رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، وصوَّت برفض مشروع القانون.

وقال غالانت إن الشعب يتوق إلى اتخاذ قرارات "وطنية بتوافق واسع"، وإنه لا يجوز ممارسة "سياسة تافهة على حساب الجنود".

وسُمع تساحي برافرمان، مدير مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو يقول على هامش الجلسة العامة، بعد أن صوت غالانت ضد مشروع القانون: "إنه وقح، يجب إقالته"، وفق المصدر ذاته.

وأقرت الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحاكم مشروع القانون رغم معارضتها في السابق التوسع العام في التجنيد الإجباري، وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، في بيان: "لدينا فرصة عظيمة يجب أن لا نفوِّتها. يتعين أن لا نضيِّق الخناق على جمهور المتزمتين دينياً".

مهاجمة الائتلاف الحاكم

في المقابل، علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على التصويت لصالح القانون قائلاً: "هذه واحدة من أسوأ لحظات إذلال الكنيست الإسرائيلي على الإطلاق".

وأضاف لابيد: "في خضمّ يوم آخر من القتال العنيف في قطاع غزة، تمرر الحكومة الفاسدة قانون التهرب من الخدمة العسكرية ورفضها. الأمر كله سياسة. والقيم صفر".

من جانبه، قال رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان: "في جوف الليل، فيما يقاتل خيرة أبنائنا وبناتنا في ساحة المعركة، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة أخرى نحو قانون التهرب من الخدمة العسكرية، الذي يشكل ضرراً خطيراً لجنود الجيش الإسرائيلي وجنود الاحتياط، ويتعارض مع احتياجات الجهاز الأمني، وكل ذلك من أجل البقاء السياسي".

بدوره، كتب وزير الدفاع يوآف غالانت، بحسابه على منصة إكس: "شعب إسرائيل يتوق إلى تفاهمات. التغييرات الوطنية تُجرى بإجماع واسع النطاق"، مضيفاً: "يجب أن لا نمارس سياسة ضيقة على حساب جنود الجيش الإسرائيلي".

وقال حزب "معسكر الدولة"، بقيادة بيني غانتس، رداً على التصويت: "لقد أثبتوا الليلة أنهم عادوا إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول (قبل اندلاع الحرب)". ومضى قائلاً في بيان: "في زمن الحرب، عندما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل الوطن، يكافح الائتلاف أجل إدامة الإعفاء من التجنيد".

بدورها، هاجمت عضو الكنيست ميراف ميخائيلي (حزب العمل) الائتلاف بسبب المصادقة على استمرار تشريع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم.

وكتبت ميخائيلي على حسابها بمنصة إكس "في الائتلاف في إسرائيل يهاجمون في الصباح عائلات المختطفين وفي الليل يبصقون في وجوه المقاتلين والمقاتلات بتمرير قانون التهرب من الخدمة العسكرية"، وأضافت: "إنهم يتحدثون كثيرًا عن النصر الكامل، دعوهم يفتحوا أعينهم، لقد فشل كل شيء".

وبتصويت الكنيست لصالح القانون، سيُعرض لاحقاً على لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست لمناقشته، تمهيداً للمصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة، وفق موقع واللا العبري.

ومشروع القانون المذكور "من شأنه أن يزيد ببطء معدل تجنيد الحريديم في الجيش الذي يمثل مشكلة من الناحية القانونية ولا يلبي الاحتياجات العسكرية الحالية لإسرائيل"، وفق منتقديه، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويتضمن مشروع المخطط خفض سن الإعفاء من التجنيد لـ"الحريديم" إلى 21 عاماً (حالياً 26).

واقترحت مشروع القانون عام 2021 للمرة الأولى الحكومة بقيادة نفتالي بينيت، ومُرِّر في الكنيست من القراءة الأولى عام 2022، لكنَّ حل الكنيست لإجراء الانتخابات في العام نفسه حالَ دون إحالته إلى القراءات النهائية.

وعلى مدى عقود تمكن الشبان الحريديم من تجنب أداء الخدمة العسكرية من خلال الالتحاق بالمدارس الدينية لدراسة التوراة والحصول على تأجيلات متكررة للخدمة لمدة عام واحد حتى وصولهم إلى سن الإعفاء العسكري.