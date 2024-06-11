ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مدير الإدارة الآسيوية الثانية في الخارجية الروسية، زامير كابولوف، أن توقيع اتفاقية التعاون الشاملة مع إيران جرى تعليقه "بسبب مشكلات عند الشركاء الإيرانيين، ولكنَّ هذا القرار استراتيجي وسيجري استكماله".

وأضاف كابولوف في حديثه مع الوكالة: "العملية توقفت بالطبع وليس لديَّ أدنى شك في أنه سيجري الانتهاء منه والاتفاق على نص الاتفاقية وبعد ذلك سوف يتخذ قادة البلدين قراراً بشأن موعد ومكان التوقيع".

وبدأ العمل على الاتفاقية ما بين الجانبين الروسي والإيراني في شهر سبتمبر/أيلول 2022، بعد محادثات جمعت ما بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في مدينة سمرقند.

وأمس الاثنين، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش مع وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري كني، العمل على اتفاقية التعاون الشاملة بين البلدين.

وجرى اللقاء على هامش اجتماع وزراء خارجية دول بريكس الذي تستضيفه مدينة نيجني نوفغورود الروسية، ويشارك فيه القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أن الاجتماع أكد أهمية مواصلة الجهود لتشكيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتزام التنفيذ غير المشروط لجميع المشاريع ومجالات التعاون التي اتُّفق عليها في عهد إبراهيم رئيسي.