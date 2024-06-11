سياسة
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"رمز للرحمة والتضامن".. أردوغان يهنّئ بذكرى تأسيس الهلال الأحمر التركي
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، في رسالة نشرتها دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، جمعية "الهلال الأحمر التركي" بمناسبة الذكرى السنوية 156 لتأسيسها.
"رمز للرحمة والتضامن".. أردوغان يهنّئ بذكرى تأسيس الهلال الأحمر التركي
أردوغان يهنئ الهلال الأحمر التركي في الذكرى السنوية لتأسيسه  / صورة: AA
11 يونيو 2024

وأكد أردوغان في رسالته أن "الهلال الأحمر التركي، الذي أصبح رمزاً للأعمال الخيرية والرحمة والتضامن، يُعَدّ من بين المنظمات العالمية الرائدة والمحترمة في هذا المجال بخدماته المخلصة".

وأضاف الرئيس التركي أن "الهلال الأحمر التركي، الذي أخذ على عاتقه حماية كرامة الناس والمجتمع بقوة الخير وزيادة مقاومتهم وتخفيف معاناتهم، قدّم الإسعافات الأولية ومدّ يد الرحمة كلما دعت الحاجة، وكان آخرها في كارثة القرن الماضية، زلزال 6 فبراير/شباط".

وقال أردوغان: "نحن نقدر تضحيات جميع متطوعي الهلال الأحمر التركي، الذين يدعمون الناس في الأوقات الصعبة في عديد من المجالات، من المساعدات الدولية إلى الأنشطة الاجتماعية، ومن دراسات الهجرة إلى الإسعافات الأولية، ومن تنظيم الكوارث إلى التبرع بالدم، إذ يعمل الهلال الأحمر التركي بكل قوته لضمان أن يتطلع الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة إلى المستقبل بأمل".

وحيّا الرئيس التركي في رسالته بهذه المناسبة التي تصادف 11 يونيو/حزيران من كل عام، جميع أعضاء ومتطوعي الهلال الأحمر التركي، متمنياً لهم النجاح في عملهم وتمثيل تركيا وخدمة الإنسانية بأفضل طريقة ممكنة.

والهلال الأحمر التركي، منظمة خيرية تطوعية تأسست عام 1868 وتقدم المساعدة للمجتمعات في حالات الكوارث الطبيعية والحروب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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