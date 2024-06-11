وقالت مجلة "إيبوك" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه في حال اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، فإن الحزب قادر خلال الأيام الـ10 الأولى من الحرب، على تنفيذ نحو 3 آلاف عملية قصف، خلال اليوم الواحد، بمختلف أنواع الأسلحة.

ورجحت المجلة الإسرائيلية، أن الحزب سيكون قادرا على إطلاق ألف صاروخ يوميا لمدة شهرين، إذا ما طال أمد الحرب، ونوهت بأن ذلك لا يشمل قصف الحزب قوات الاحتلال التي ستجتاح لبنان برا.

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن مستعدون لعملية مكثفة للغاية في لبنان".

فيما أفادت هيئة البث العبرية (رسمية)، بأن جيش الاحتلال ينتظر قراراً من الحكومة لجعل المواجهة مع حزب الله في لبنان "ساحة لحرب رئيسية"، تشمل عملية برية، وتحويل الحرب على قطاع غزة إلى "ساحة معارك ثانوية".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر الماضي لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.