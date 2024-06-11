وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 17 فلسطينياً على الأقلّ استُشهدوا منذ فجر اليوم إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأكّد جهاز الدفاع المدني في مدينة غزة "انتشال 8 شهداء جلُّهم من الأطفال، وعدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل لعائلة عاشور، بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي له بحي الدرج وسط المدينة".

وأشار إلى "انتشال طواقم الدفاع المدني شهيداً وعدداً من الجرحى نتيجة قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو علبة، وما زالت فرق الإنقاذ تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض بمنطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة".

وأفادت مصادر طبية بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا لعائلة التلباني في منطقة الخوالدة غرب بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط 3 من عائلة واحدة". وأكدت المصادر "سقوط شهيدة وعدد من المصابين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً في جباليا شمالي القطاع".

وفي الجنوب، أوضحت المصادر أن "شهيدين وجريحاً سقطوا إثر غارة شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدفت أرضاً زراعية غربي مدينة رفح"، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار مباشرةً تجاه خيام النازحين في منطقة المواصي غربي مدينة رفح.

في السياق نفسه حذّرَت لجنة الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة بقطاع غزة اليوم الثلاثاء، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في مدينة رفح لانعدام الخدمات الصحية جراء الاستهداف الإسرائيلي المتعمد للمؤسسات الطبية.

وقالت اللجنة في بيان صحفي إن "مركبات الإسعاف لا تستطيع دخول مدينة رفح (جنوب) لنقل الجرحى والمصابين جراء العدوان الإسرائيلي على المدينة، ما يهدد حياتهم"، مضيفة: "نُضطرّ إلى الاستعانة بعربات تجرُّها الحيوانات لنقل المصابين في عديد من المناطق، بخاصة رفح بسبب الاستهداف الإسرائيلي المتعمد لسيارات الإسعاف".

وأوضحت أن "المستشفيات الميدانية تُضطرّ إلى تغيير مواقعها دائماً بسبب استهدافها بنيران الجيش الإسرائيلي"، وأكدت حاجة قطاع غزة إلى مزيد من المستشفيات الميدانية، لتقديم الخدمات الطبية، مع ضرورة حمايتها من الاستهداف الإسرائيلي.

وفي 7 مايو/أيار الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته على معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد يوم من بدء عملية عسكرية في رفح، متجاهلاً تحذيرات دولية بشأن تداعيات ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفَت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.