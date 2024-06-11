وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة قادة دوليين وأممين، تزامناً مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في انطلاق الجلسة الرئيسية للمؤتمر، إن السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "لا يمكن أن ينتظر وقف إطلاق النار أو أن يخضع لأجندة سياسية"، مطالباً بدخولها الفوري.

وأضاف ملك الأردن أن عملية رفح تسببت في تفاقم الوضع المتردي في غزة، مؤكداً عدم وجود مكان آمن في أنحاء القطاع كافة، وأن الممر البري هو "الطريق الأكثر فاعلية لتدفق المساعدات إلى غزة، ويجب أن نكون مستعدين لنشر عدد كافٍ من الشاحنات لتوصيل المساعدات بشكل يومي".

وتحدث العاهل الأردني عن تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً: "أود أن ألفت الانتباه إلى الوضع الاقتصادي والسياسي والأمني المتردي بالضفة الغربية، حيث استُشهد وأُصيب المئات، واستمرار المستوطنين في اعتداءاتهم، بالإضافة إلى الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس".

بدوره، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لفتح جميع المعابر البرية لغزة وتسليمها إلى الحكومة الفلسطينية.

وأشار عباس إلى أن "الحل السياسي المبنيّ على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية يتطلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة".

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه لا يوجد مكان آمن في غزة، وأن الوضع المتردي يزداد تفاقماً، مشيراً إلى أن جميع المساعدات تُمنع من الدخول.

ودعا غوتيريش إلى فتح كل الطرق إلى قطاع غزة لإيصال المساعدات، كما حث جميع الأطراف على الموافقة على المقترح الأمريكي، لوقف إطلاق النار، وطالب المسؤول الأممي، الحكومات والشعوب بالتبرع من أجل إعادة إعمار القطاع.

وحمَّل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالجلسة، إسرائيل مسؤولية ما يعيشه قطاع غزة من حرب تجويع شاملة، وطالب بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في القطاع، وبإلزام إسرائيل إنهاء الحصار وضمان إدخال المساعدات إلى غزة من خلال المعابر.

وفي وقت سابق الاثنين، أطلقت وزارة الخارجية الأردنية موقعاً خاصاً بالمؤتمر، أشارت فيه إلى مشاركة 75 دولة بينها تركيا، كما يشارك في المؤتمر 6 منظمات إقليمية ومنظمتان دوليتان و18 جهة تابعة للأمم المتحدة و33 منظمة غير حكومية و15 مؤسسة مالية دولية.

وينتظم مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالاشتراك مع مصر ومنظمة الأمم المتحدة، ووسط كارثة إنسانية غير مسبوقة يشهدها قطاع غزة جراء حرب إسرائيلية مستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم إدانات ودعوات إقليمية ودولية لإنهائها.

وخلفت الحرب أكثر من 121 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.