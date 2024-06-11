ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أنه: "بعد مراجعة شاملة، تخطت الوحدة 12 الخاصة الأوكرانية (وحدة آزوف) عملية التدقيق بموجب قانون ليهي، التي أجرتها وزارة الخارجية الأمريكية".

ومنذ تأسيسها، تفرض الولايات المتحدة الأمريكية حظراً على تسليح الكتيبة التي اتهمتها واشنطن والأمم المتحدة بتبني آراء عنصرية وكراهية الأجانب وانتهاك حقوق الإنسان.

ويحظر قانون ليهي تقديم مساعدات عسكرية أمريكية للوحدات الأجنبية التي يثبت ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لم تجد أي أدلة تمنع استفادة كتيبة آزوف من المساعدات العسكرية.

بدورها رحَّبت الوحدة الأوكرانية بالقرار الأمريكي وعبَّرت في بيان لها عن "امتنانها لكل من ساهم في رفع الحظر"، وأكدت أن هذا القرار "صفحة جديدة في تاريخ وحدتنا".

كتيبة آزوف وقانون ليهي

تأسست كتيبة آزوف في البداية كمجموعة عسكرية تطوعية أوكرانية في مايو/أيار 2014 سُميت نسبةً إلى بحر آزوف، واكتسبت الوحدة نفوذاً واسعاً بعد معركة ماريوبول التي تعد أول تجربة قتالية حقيقية لها، وتمكنت خلالها بعد مواجهات عنيفة من استرجاع ماريوبول من القوات الموالية لروسيا.

ومنذ تأسيسها، حرمت الولايات المتحدة الوحدة من الدعم العسكري والتدريبي نتيجة لما أظهرته من آراء متطرفة وعنصرية، فيما قالت الحكومة الأوكرانية إن الوحدة جرى تطهيرها من أي أفكار متطرفة بعد ضمها إلى الحرس الوطني الأوكراني.

وفي عام 2022، صنّفت المحكمة العليا في روسيا وحدة آزوف منظمةً إرهابيةً وحظرت أنشطتها في البلاد.

وفي عام 1997، أصدر الكونغرس الأمريكي قانوناً عُرف باسم "قانون ليهي" على اسم السيناتور باتريك ليهي، الذي تقدم بالقانون، وبموجبه يحظر على الإدارة الأمريكية أن تبيع أي أسلحة أمريكية أو خبرات تدريبية لأي جهات تتورط في انتهاك حقوق الإنسان.

ثابت أمريكي جديد

تضاف هذه الخطوة إلى قرارات أمريكية غيَّرت من معادلة الاشتباك ما بين روسيا وأوكرانيا، بعد أن سُمح لكييف باستخدام الأسلحة الأمريكية في ضرب أهداف داخل روسيا إثر تقدم الجيش الروسي في منطقة خاركيف.

ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية في مايو/أيار الماضي عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي بايدن أعطى أوكرانيا الإذن باستخدام أسلحة أمريكية في ضرب أهداف داخل روسيا قرب منطقة خاركيف.

تأتي الخطوة الأمريكية الجديدة فيما يتعلق بوحدة آزوف لتنضم إلى مجموعة قرارات أمريكية وغربية اتُّخذت لتعزيز أوكرانيا في مواجهة التقدم الروسي في عدد من الجبهات، أهمها خاركيف.

وفي شهر أبريل/نيسان الماضي، أقر الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات لأوكرانيا وصلت إلى 61 مليار دولار احتل الجانب العسكري الجزء الأكبر منها، فيما أعلن عدد من الدول الأوروبية تزويد كييف بذخائر وأنظمة تسليح مختلفة.