سياسة
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الأمم المتحدة تدعو العالم لحماية الأونروا من الهجمات الإسرائيلية "الشائنة"
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، العالم بالوقوف صفاً واحداً لحماية الأونروا في مواجهة هجمات إسرائيلية "شائنة" تسعى للتخلص من الوكالة.
الأمم المتحدة تدعو العالم لحماية الأونروا من الهجمات الإسرائيلية "الشائنة"
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر “دعوة للعمل: الاستجابة الإنسانية العاجلة لغزة” بالأردن / صورة: Reuters 
11 يونيو 2024

ودعا غوتيريش، في كلمة خلال مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة" المنعقد اليوم الثلاثاء، في الأردن، "العالم إلى الوقوف صفاً واحداً لحماية الأونروا في مواجهة "هجمات شائنة لا هوادة فيها".

وأكد أن "الأونروا وحدها لديها القدرات والمهارات والشبكات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني بمواجهة التحدي الهائل في مجالات الصحة والتعليم وغيرها جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 8 أشهر"، مطالباً "الحكومات والشعوب بالتبرع من أجل إعادة إعمار غزة"، مشدداً على ضرورة "فتح كل المعابر إلى القطاع لإيصال المساعدات لمحتاجيها".

وأشار غوتيريش إلى أن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة "تقلصت لأكثر من الثلثين"، وخاصة بسبب ظروف الحرب وعرقلة ومنع عبورها، مؤكداً أن الأونروا تعاني عدم وجود الدعم الكافي رغم أهمية دورها الإنساني، مبيناً أن "أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية ملحة في قطاع غزة".

وأوضح أن الحل في غزة يجب أن يكون سياسياً يفضي إلى تحقيق حل الدولتين، لفتح آفاق عملية سلام مستدامة، مرحباً "بمبادرة السلام التي قدم الرئيس (الأمريكي جو) بايدن مؤخراً خطوطها العريضة"، وحثّ "جميع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة والتوصل إلى اتفاق".

ومساء الاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتاً، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، وسط ترحيب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)،

وبمشاركة دولية واسعة، انطلقت ظهر الثلاثاء، الجلسة الرئيسية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالبحر الميت، ويشارك في تنظيم المؤتمر إلى جانب الأردن، مصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويحضره رؤساء دول وحكومات وممثلو منظمات دولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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