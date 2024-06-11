سياسة
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بلينكن: واشنطن ستُقدِّم 404 ملايين دولار مساعدات للفلسطينيين
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال كلمته بمؤتمر غزة للاستجابة الطارئة، المنعقد بمنطقة البحر الميت بالأردن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستقدم مساعدات جديدة للفلسطينيين بقيمة 404 ملايين دولار.
بلينكن: واشنطن ستُقدِّم 404 ملايين دولار مساعدات للفلسطينيين
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر غزة للاستجابة الطارئة، في الأردن / صورة: Reuters
11 يونيو 2024

وقال بلينكن: "أعلن اليوم عن مساعدات إضافية للفلسطينيين بقيمة 404 ملايين دولار"، مضيفاً أن "البعض أعرب عن قلقه من المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون بغزة، بما في ذلك دول لديها القدرة على العطاء الجزيل، التي لم تعطِ إلا القليل أو لا شيء أحياناً".

وشدّد على أن "الخطوة الوحيدة الأكثر فاعلية التي يمكننا اتخاذها لمواجهة التحديات الإنسانية في غزة هي التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار"، مؤكداً أن بلاده تقدم دعماً مطلقاً لإسرائيل في حربها على غزة،.

وأضاف بلينكن: "نعلم أن جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون في غزة ليسوا أرقاماً أو نكرة بل بشر"، داعياً "إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لخفض عدد القتلى المدنيين وحماية المنشآت المدنية".

وذكر أن "جميع دول العالم أيدت مقترح وقف إطلاق النار في غزة، ونحن بانتظار رد حماس"، في إشارة إلى القرار الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين بناء على مقترح أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي والذي قال إنه "إسرائيلي".

وعقب جلسة مجلس الأمن، أعلنت حماس استعدادها للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة (مع إسرائيل) بشأن تطبيق المبادئ التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وأهمها "وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل من القطاع وعودة النازحين ورفض أي تغيير ديمغرافي".

وبمشاركة دولية واسعة، انطلقت ظهر الثلاثاء، الجلسة الرئيسية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالبحر الميت، ويشارك في تنظيم المؤتمر، إلى جانب الأردن، مصر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويحضره رؤساء دول وحكومات وممثلو منظمات دولية.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنّ إسرائيل حرباً على غزة خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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