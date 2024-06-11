سياسة
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سابقة في تاريخ أمريكا.. نجل بايدن مهدّد بالسجن لأعوام بعد إدانته بـ3 تُهم
أدانت هيئة محلفين في ديلاوير هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، بجميع التهم الثلاث الموجّهة إليه في المحاكمة الفيدرالية المتعلقة بقضية "حيازة السلاح". وخلصت الهيئة إلى أن هانتر انتهك القوانين الخاصة لمنع مدمني المخدرات من حيازة الأسلحة النارية.
سابقة في تاريخ أمريكا.. نجل بايدن مهدّد بالسجن لأعوام بعد إدانته بـ3 تُهم
إدانة نجل بايدن بـ3 تهم.. والعقوبة قد تصل إلى السجن لـ15 عاماً / صورة: Reuters
11 يونيو 2024

وتُعد إدانة نجل بايدن سابقة في تاريخ الولايات المتحدة السياسي الذي لم يشهد من قبل إدانه أحد أفراد عائلة رئيس خلال فترة ولايته، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الديمقراطي معركة إعادة انتخابه ضد منافسه الجمهوري دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتصل عقوبة اثنتين من التهم إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الثالثة إلى 5 سنوات كحد أقصى. وتحمل كل تهمة أيضاً غرامة قصوى مقدارها 250 ألف دولار، بينما لم يُحدد بعد موعد النطق بالحكم.

واتُهم هانتر، بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عند ملء استمارة شراء مطلوبة فيدرالياً خلال شرائه سلاحاً في 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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