وتُعد إدانة نجل بايدن سابقة في تاريخ الولايات المتحدة السياسي الذي لم يشهد من قبل إدانه أحد أفراد عائلة رئيس خلال فترة ولايته، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الديمقراطي معركة إعادة انتخابه ضد منافسه الجمهوري دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتصل عقوبة اثنتين من التهم إلى السجن لمدة أقصاها 10 سنوات، بينما تصل عقوبة الثالثة إلى 5 سنوات كحد أقصى. وتحمل كل تهمة أيضاً غرامة قصوى مقدارها 250 ألف دولار، بينما لم يُحدد بعد موعد النطق بالحكم.

واتُهم هانتر، بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عند ملء استمارة شراء مطلوبة فيدرالياً خلال شرائه سلاحاً في 2018.