وفي 21 مايو/أيار الماضي، تعرّضت طائرة من طراز "بوينغ 777" تابعة للخطوط الجوية السنغافورية لمطبات شديدة في أثناء رحلة من لندن، ما أدى إلى وفاة راكب بريطاني يبلغ 73 عاماً وإصابة أكثر من 70 شخصاً بين الركاب وأفراد الطاقم، بإصابات في الجمجمة والدماغ والعمود الفقري خلال فترة الاضطرابات الجوية التي واجهتها الرحلة.

ما المطبات الهوائية؟

تحدث المطبات الهوائية بشكل متكرر في رحلات الطيران، وهي حالة عدم استقرار في الهواء المحيط بالطائرة قد تحدث لعدة أسباب. وتتشكل المطبات الهوائية عندما يتحرك الهواء في تيارات تشبه الأنهار، وتسمى التيارات النفاثة، وهي ممرات هوائية سريعة توجد في الارتفاعات العالية، بخاصة بين الأماكن ذات الهواء الحار والبارد.

ويمكن للمطبات أن تهز الطائرة وتحوّلها عن اتجاهها وتتسبب في تغيير ارتفاعها، ورغم أن أغلب تلك المطبات تكون خفيفة، فإن ما يحدث منها في السحب الكبيرة، مثل السحب الركامية أو الرعدية، قد يتسبب في مطبات متوسطة أو حادة، ومن الممكن أن ينتج عنها في أسوأ الحالات أضرار هيكلية للطائرة وذلك حسب شدة الرياح.

التغير المناخي وعلاقته بتزايد المطبات الهوائية

لم تكن حادثة الطائرة السنغافورية الأولى في هذا العام. ففي منتصف مارس/آذار الماضي، أصيب ما لا يقل عن 50 شخصاً على متن طائرة تشيلية بسبب المطبات الهوائية بين أستراليا ونيوزيلندا عندما اصطدم أشخاص لم يكن لديهم حزام أمان بسقف الطائرة.

وتشير إدارة الطيران الأمريكية إلى أن إصابات المضيفات والركاب في الحوادث غير المميتة على رحلات الطيران التجارية، عادة ما تكون ناتجة عن الاضطرابات الجوية.

ووفقاً لدراسة أجراها المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي عام 2021، فإن الحوادث المرتبطة بالمطبات الهوائية في ازدياد منذ 1979. وكشفت الدراسة عن ارتفاع الاضطرابات الجوية بنسبة 55% أثناء الرحلات الجوية، منذ العام المذكور وحتى 2020 .

أما بين عامي 2009 و2018، شكّلت المطبات الهوائية أكثر من ثلث الحوادث المبلغ عنها، والتي أدى معظمها إلى إصابة خطيرة واحدة أو أكثر، ولكن لم تحدث أضرار بالطائرات.

وحسب إدارة الطيران الفيدرالية، أصيب 30 راكباً و116 من أفراد الطواقم بجروح خطيرة بسبب الاضطرابات الجوية في الفترة من 2009 إلى 2021.

وأرجعت دراسة لجامعة ريدينغ البريطانية هذا التزايد في حوادث المطبات الهوائية إلى تغير المناخ، وقال العلماء إن تغير المناخ يمكنه أن يسبب المزيد من المطبات التي لا يمكن للرادار أن يرصدها.

وعادة ما تقع تلك الاضطرابات الجوية فوق الجبال العالية والمحيطات وخط الاستواء وعند دخول التيارات النفاثة، وفقاً للدكتور جويدو كاريم جونيور، رئيس قسم الطيران بجامعة غريفيث، لكنه أكد إمكانية حدوث اضطرابات جوية واضحة جراء التغير المفاجئ للغاية في اتجاه الرياح.

وأوضح أن الرطوبة العالية ودرجات الحرارة تميل إلى جعل الاضطراب أقوى، لذا فإن السفر من لندن إلى مدينة نيويورك في أشهر الصيف يمكنه أن يكون أكثر وعورة من الطيران على المسار نفسه في أشهر الشتاء.

أكثر المسارات اضطراباً

كانت أكثر المسارات الجوية اضطراباً في العام الماضي هو مسار الرحلة التي بين العاصمة التشيلية سانتياغو إلى سانتا كروز عاصمة بوليفيا في أمريكا اللاتينية، ومن ألماتي، عاصمة كازاخستان إلى بيشكيك، عاصمة قيرغيزستان، وكذلك من لانتشو إلى تشنغدو في الصين، ومن سنتراير إلى سينداي في اليابان.

أما في أوروبا، فقد كان المسار من ميلانو في إيطاليا إلى جنيف في سويسرا من بين الأكثر اضطراباً، وكذلك من ميلانو إلى زيوريخ بسويسرا، الذي جاء في المركز العاشر من حيث الاضطرابات.

وفي موازاة ذلك، كانت الدول الأكثر اضطراباً التي حلّقت فوقها الطائرات في أبريل/نيسان الماضي هي بولينيزيا وفيجي وباكستان وناميبيا وأوروغواي. وصُنف جنوب المحيط الهادئ على أنه أكثر المحيطات التي يمكن الطيران فوقها اضطراباً.

وفي عام 2023، وقع 3047 حادثاً للطائرات التجارية على مستوى العالم، من بينها 236 حالة كان السبب فيها الطقس، وفق ما قاله مكتب سلامة النقل الأسترالي.

هل يمكن تجنب التعرض للمطبات الهوائية؟

أعلنت وكالة ناسا أنها تعمل على تطوير نظام للإنذار المبكر، يعتمد على ميكروفونات مثبتة على الأرض تعمل بالموجات فوق الصوتية للكشف عن مطبات الهواء النقي على بُعد مئات الأميال.

بدورها قالت شركة تربلنس سوليوشنز (Turbulence Solutions) الناشئة في مجال التكنولوجيا ومقرها النمسا، إنها أيضاً تطور في الوقت الحالي تقنيات للقضاء على ما يصل إلى 80% من الاضطرابات الجوية.

ولكن خبراء الصناعة يحذّرون من أن أي أنظمة طائرات جديدة يجب أن تثبت أنها تعمل بمستوى عالٍ من الموثوقية، قبل التحقق من صحة التكنولوجيا، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات من الاختبارات الصارمة.