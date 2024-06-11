وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، "ارتفاع عدد الشهداء بنيران الاحتلال في كُفر دان، إلى 6 شهداء"، وذلك إثر اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال قرية كُفر دان، ومحاصرتها منزلاً هناك، قبل أن تقصفه بقذائف إنيرجا" المضادة للدبابات، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها "انتشلت جثماني شهيدين من المنزل المستهدف"، فيما ذكرت وكالة "وفا" في وقت سابق أن "شابين استشهدا" خلال مواجهات بين جيش الاحتلال وشبان من القرية تلت قصف المنزل.

ونشر ناشطون وإعلاميون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لتعزيزات عسكرية إسرائيلية قبل وصولها إلى قرية كُفر دان، إلى جانب مقاطع أخرى سُمع فيها أصوات إطلاق نار، ويظهر فيها مروحيات إسرائيلية تجوب أجواء البلدة وأصوات انفجارات.

من جهتها، أعلنت "كتيبة جنين" التابعة "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، أن عناصرها يخوضون "اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة قد تسللت إلى كُفر دان"، مضيفة أن مجموعات كُفر دان التابعة لها "فجّرت حقل ألغام في آليات الاحتلال" داخل القرية.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى 543 إضافة إلى نحو 5 آلاف و200 جريح، استناداً إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته بالضفة بما فيها القدس، بينما كثّف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة قرابة 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.