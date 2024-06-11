وأكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، أن ما تفعله إسرائيل من تجويع لسكان غزة "خرق للقانون الدولي"، مشدداً على أن الاستمرار في العدوان "جريمة حرب وكارثة لم يشهد المجتمع الدولي لها مثيلاً منذ عقود".

وشدد الصفدي كذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، على ضرورة توفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وأن أي منظمة غير الأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) عليها القيام بالدور المنوط بها، داعياً إلى الاستمرار بتمويلها.

ولفت إلى اتفاق جميع المشاركين في المؤتمر على ضرورة زيادة الجهد لإغاثة سكان غزة، ووقف إطلاق النار من الجميع، وكذلك فتح المعابر والعقبات التي تضعها إسرائيل انتهاكاً للقانون الدولي.

وقال إن إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وتتحمل بوصفها قوة احتلال مسؤولية إنهاء الحرب، معتبراً أن مصداقية القانون الدولي ستكون على المحك إذا رفضت إسرائيل التزام قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "لن ينتهي الصراع ما لم ينتهِ الاحتلال، وندعو لتطبيق حل الدولتين المستند إلى قرارات الشرعية الدولية بقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

كما شدّد على أنه "سنتصدى بكل إمكانياتنا لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وأي محاولة لاقتطاع أي جزء من غزة أو فرض أي سيادة إسرائيلية على القطاع"، كما حذر المجتمع الدولي من احتمال توسع الحرب على غزة.

تكثيف إيصال المساعدات

من جهته، أكد وزير خارجية مصر سامح شكري أن المؤتمر شهد توافقاً دولياً واسعاً فيما يتعلق بضرورة وقف الأعمال العسكرية والعدوان وتوصيل المساعدات وتكثيف دخولها إلى قطاع غزة.

ودعا شكري لتمكين معبر رفح من العمل مرة أخرى، واضطلاع إسرائيل بمسؤوليتها باعتبارها دولة احتلال، والتوقف عن مخالفة القانون الدولي، والتزام قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار.

بينما قال مارتن غريفيث، وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن "رفح تحولت إلى كابوس أسوأ مما كان متوقعاً"، مشيراً إلى أنه "إذا صدقت مزاعم استخدام الرصيف البحري الأمريكي في العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح فستكون مقلقة للغاية".

ودعا غريفيث في كلمته بالمؤتمر الصحفي إلى "رفع كل الحواجز لتأمين المساعدات الإنسانية لكل القطاع واحترام القوانين الإنسانية الدولية لحماية سكان غزة".

واختتم "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة" الذي ينظمه الأردن ومصر بالتعاون مع الأمم المتحدة، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، أعماله الثلاثاء.

ويشارك في مؤتمر البحر الميت رؤساء دول وحكومات ومنظمات إنسانية وإغاثية دولية بهدف "تحديد سبل تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

ويأتي المؤتمر بينما يعاني قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً إسرائيلية شرسة خلفت قرابة 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.