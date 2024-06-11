سياسة
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بحضور وزيرَي الدفاع.. تركيا وماليزيا توقّعان اتفاقية فنية عسكرية
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، في بيان توقيع اتفاقية مع ماليزيا بشأن الخدمات الفنية واللوجستية لبعض الطائرات العسكرية،
بحضور وزيرَي الدفاع.. تركيا وماليزيا توقّعان اتفاقية فنية عسكرية
تركيا وماليزيا توقّعان اتفاقية فنية عسكرية / صورة: ASFAT
11 يونيو 2024

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاتفاقية وقّعتها شركة إدارة المصانع العسكرية وأحواض بناء السفن التركية "أصفات" وشركة "أيرود" الماليزية المتخصصة بصيانة الطائرات.

وذكر البيان أن الاتفاقية تتعلق بالخدمات الفنية واللوجستية لبعض الطائرات العسكرية بينها طائرة الشحن "إيرباص إيه 400 إم" و"إيرباص سي أن-235" و"لوكهيد سي-130 هيركوليز"، مشيراً إلى أن وزير الدفاع يشار غولر ونظيره الماليزي محمد خالد نوردين حضرا مراسم التوقيع.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استقبل الوزير غولر نظيره الماليزي بمراسم عسكرية في العاصمة أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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