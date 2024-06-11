وأوضحت الوزارة في بيانها أن الاتفاقية وقّعتها شركة إدارة المصانع العسكرية وأحواض بناء السفن التركية "أصفات" وشركة "أيرود" الماليزية المتخصصة بصيانة الطائرات.

وذكر البيان أن الاتفاقية تتعلق بالخدمات الفنية واللوجستية لبعض الطائرات العسكرية بينها طائرة الشحن "إيرباص إيه 400 إم" و"إيرباص سي أن-235" و"لوكهيد سي-130 هيركوليز"، مشيراً إلى أن وزير الدفاع يشار غولر ونظيره الماليزي محمد خالد نوردين حضرا مراسم التوقيع.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، استقبل الوزير غولر نظيره الماليزي بمراسم عسكرية في العاصمة أنقرة.