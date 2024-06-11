سياسة
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فيدان من موسكو: علاقاتنا مع روسيا جيدة وتركيا مستعدة للوساطة بشأن أوكرانيا
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العلاقات تسير "بشكل جيد" بين بلاده وروسيا، وإن هناك خطوات "يجب اتخاذها فيما يتعلق بالتجارة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن أنقرة "مصممة على مواصلة جميع أنشطة الوساطة الممكنة بشأن أوكرانيا".
فيدان من موسكو: علاقاتنا مع روسيا جيدة وتركيا مستعدة للوساطة بشأن أوكرانيا
فيدان من موسكو: علاقاتنا مع روسيا جيدة وتركيا مستعدة للوساطة بشأن أوكرانيا / صورة: AA
11 يونيو 2024

جاء ذلك خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، على هامش مشاركته في جلسة "بريكس " بمدينة نيجني نوفغورود الروسية في إطار اجتماع وزراء خارجية المجموعة التي تتولى موسكو رئاستها الدورية، بحسب منشور لوزارة الخارجية التركية على منصة إكس.

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، نقل فيدان تحيات الرئيس رجب طيب أردوغان لبوتين. وأوضح الوزير أن "العلاقات بين البلدين تسير بشكل جيد حقاً، وهناك خطوات يجب اتخاذها فيما يتعلق بالتجارة".

وقال فيدان مخاطباً بوتين: "نبذل قصارى جهدنا بخصوص مواصلة سياسة الاستقرار التي وضعتموها كزعيمين (بوتين وأردوغان) فيما يتعلق بسوريا". وأشار إلى أنه ناقش هذه القضايا خلال مباحثاته في موسكو، مبيناً أن لديه بعض القضايا التي أراد طرحها خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي.

و"بريكس" تكتل أُسِّس عام 2006 ويضم الصين والبرازيل وروسيا والهند وجنوب إفريقيا، قبل أن تنضم مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات إليه مطلع 2024.​​​​​​​ ودُعيت الدول غير الأعضاء لاجتماع "بريكس" هذا العام، وهي تركيا والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا والجزائر وإندونيسيا وكازاخستان وكوبا ولاوس وموريتانيا ونيجيريا وتايلاند وسريلانكا وفنزويلا وفيتنام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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