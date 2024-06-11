سياسة
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مصر وقطر تتسلمان ردّ حماس وسط أنباء عن تعديل زمني لوقف إطلاق النار بغزة
تسلمت مصر وقطر، اليوم الثلاثاء، ردّ حركة حماس والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة الأخير في قطاع غزة، الذي وافق مجلس الأمن الدولي على تبنيه مساء الاثنين، وفق تصريحات رسمية وبيان للخارجية المصرية.
مصر وقطر تتسلمان ردّ حماس وسط أنباء عن تعديل زمني لوقف إطلاق النار بغزة
حماس تسلّم ردّها على مقترح الصفقة الأخير إلى مصر وقطر / صورة: AFP
11 يونيو 2024

وأكد البيان استمرار جهود مصر وقطر في وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة لحين التوصل لاتفاق، معلناً أن الوسطاء يدرسون ردّ حماس والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

بينما أشارت مصادر مسؤولة مطلعة على المفاوضات إلى أن رد حماس على الاقتراح يتضمن جدولاً زمنياً جديداً لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة بما في ذلك رفح (جنوبي القطاع)، وفقاً لرويترز.

بدوره، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تلقت الرد الرسمي لحماس على مقترح تدعمه الأمم المتحدة لهدنة في غزة والذي أرسل إلى الوسطاء القطريين والمصريين، وأضاف أنه من المفيد تلقي رد من حماس، ومشيراً إلى أن واشنطن تعكف على تقييمه.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي تسليم مصر وقطر رد الفصائل على مقترح الهدنة، وأعربتا عن الجاهزية للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. ومساء أمس الاثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتاً، بينما امتنعت روسيا عن التصويت.

ونهاية مايو/أيار الماضي تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشنّ إسرائيل حرباً على غزة خلَّفت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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