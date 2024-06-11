سياسة
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"مؤتمر غزة" يدعو في بيانه الختامي إلى وقف فوري للحرب وتمويل مستدام للأونروا
دعا "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، اليوم الثلاثاء، إلى وقف "فوري" للحرب الإسرائيلية على القطاع، وتوفير تمويل "مستدام" لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
"مؤتمر غزة" يدعو في بيانه الختامي إلى وقف فوري للحرب وتمويل مستدام للأونروا
 "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، المنعقد بالأردن يدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على غزة / صورة: AA
11 يونيو 2024

واستضاف الأردن المؤتمر، اليوم الثلاثاء، بمشاركة مصر والأمم المتحدة، وحضره رؤساء دول وحكومات ومنظمات إنسانية وإغاثية دولية، في وقت تواصل فيه إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكد المؤتمر، في بيانه الختامي، ضرورة "إرساء وقف فوري ودائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل"، مطالباً بـ"إنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية".

وشدّد على ضرورة تمكين الوكالة الأممية "من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك أنشطة التعافي المبكر".

ودعا المؤتمر إلى "السماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها، عبر الطرق الأكثر مباشرة إلى السكان المدنيين".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم قرارين من مجلس الأمن بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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