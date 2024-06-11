سياسة
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بينهم قيادي ميداني بارز في حزب الله.. مقتل 4 بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
أسفرت غارة إسرائيلية على قرية جويا في جنوب لبنان في وقت متأخر الثلاثاء، عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في حزب الله، حسبما أفادت به ثلاثة مصادر أمنية لوكالة رويترز.
بينهم قيادي ميداني بارز في حزب الله.. مقتل 4 بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
مقتل 4 بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان / صورة: AFP
11 يونيو 2024

وعرفت المصادر التي اشترطت عدم نشر أسمائها، الرجل بأنه قائد الحزب بالمنطقة الوسطى من الشريط الحدودي الجنوبي الذي يضم بعض البلدات الأكثر تضرراً من تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله خلال الأشهر الثمانية الماضية. وقالت إن دوره لا يقل أهمية عن دور وسام الطويل القائد الكبير بحزب الله الذي قُتل في غارة إسرائيلية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبينما لم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي، نعى حزب الله في بيان "الشهيد القائد طالب سامي عبدالله" الملقب بـ"الحاج أبو طالب" مواليد العام 1969 من بلدة عدشيت جنوبي لبنان"، مشيراً إلى أنّه "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، وهي عبارة يستخدمها الحزب منذ بداية التصعيد لنعي مقاتليه الذين يُقتلون بنيران إسرائيلية.

وسبق لإسرائيل أن قتلت منذ أكتوبر/تشرين الأول، فور اندلاع الحرب على غزة، قياديين ومقاتلين في حزب الله بغارات بطائرات مسيّرة استهدفت سيارات ودراجات نارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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