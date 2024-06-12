سياسة
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"يعانون حرباً مرعبة".. النرويج ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة
رحّبت النرويج بتبني مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
"يعانون حرباً مرعبة".. النرويج ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة
علم النرويج / صورة: AP
12 يونيو 2024

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان نشر على منصة إكس، الثلاثاء: "ترحب النرويج بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار".

واعتبرت أن هذا القرار "يمثل أملاً لأهل غزة الذين يعانون حرباً مرعبة منذ أكثر من 8 أشهر، ويؤكد القرار أيضاً التزام الدول الأعضاء الثابت بحل الدولتين".

ومساء الاثنين، تبنّى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتاً، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ونهاية مايو/أيار الماضي تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم إسرائيل مقترحاً من 3 مراحل يشمل وقفاً لإطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى، وإعادة إعمار القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً على غزة تسببت في سقوط أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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