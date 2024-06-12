سياسة
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مسؤول إسرائيلي يزعم "رفض" حماس بنوداً في مقترح "صفقة غزة" والحركة ترد
زعم مسؤول إسرائيلي كبير، مساء الثلاثاء، أن حماس رفضت المقترح الحالي بشأن التوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
مسؤول إسرائيلي يزعم "رفض" حماس بنوداً في مقترح "صفقة غزة" والحركة ترد
محتجزون إسرائيليون أفرجت عنهم حماس في صفقة تبادل نوفمبر/تشرين الثاني 2023 / صورة: AA
12 يونيو 2024

ونقلت هيئة البث العبرية عن "مسؤول كبير"، دون تسميته، قوله: "تلقت إسرائيل رد حماس على الاقتراح الإسرائيلي بشأن صفقة إطلاق سراح المختطفين"، وأضاف: "رفضت الحركة في ردها الخطوط العريضة للصفقة التي قدمها الرئيس الأمريكي جو بايدن".

من جانبها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه: "يبدو أن هذا رفض.. لقد غيرت حماس كل الأشياء الجوهرية في الاقتراح، وتحدث الرئيس بايدن عن قبول الاقتراح كما هو، والتوقيع عليه وتنفيذه"، فيما لم تعلق حركة حماس على ذلك.

بالمقابل، أكد عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، أن رد الحركة والفصائل الفلسطينية، يتسم بالمسؤولية والجدية والإيجابية وينسجم مع مطالب الفلسطينيين ويفتح الطريق واسعاً للتوصل لاتفاق. وشدد على أن "تحريض الإعلام الصهيوني على رد حماس؛ مؤشر على محاولات التهرب من استحقاقات الاتفاق".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أعلنت مصر وقطر تسلمهما رد حماس وبقية الفصائل الفلسطينية على مقترح صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، الذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن نهاية مايو/أيار الماضي.

الإعلان تضمنه بيان أصدرته الخارجية المصرية غداة تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي يدعو إسرائيل وحماس إلى التطبيق الكامل لمقترح الصفقة.

ويتضمن المقترح 3 مراحل لوقف إطلاق النار، وينص في نهاية المطاف على وقف دائم للأعمال القتالية، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين.

وأكدت القاهرة والدوحة، وفق البيان القطري، أن "جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق".

وأوضحا أن "الوسطاء سيدرسون رد حماس والفصائل وينسقون مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة" لإبرام اتفاق وقف القتال وتبادل الأسرى.

وقبل البيان المصري بوقت قليل، قالت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في بيان مشترك، إن "وفداً مشتركاً من الحركتين سلم رد فصائل المقاومة مساء اليوم (الثلاثاء) للإخوة القطريين، خلال لقاء مع رئيس الوزراء القطري (الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني)، كما أرسل الرد إلى الإخوة المصريين".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حرباً على غزة خلّفت نحو 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وبينما تُصر إسرائيل على وقف مؤقت للقتال، تتسمك الفصائل بإنهاء الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، وإعادة إعمار غزة، ضمن أي اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتتهم الفصائل الفلسطينية إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بعدم الرغبة في إنهاء الحرب، والسعي عبر المفاوضات إلى كسب الوقت، على أمل أن تحقق تل أبيب مكاسب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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