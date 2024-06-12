سياسة
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السودان.. اليونيسف تدين مقتل أطفال في الفاشر وتدعو إلى التهدئة
استنكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمس الثلاثاء، مقتل 6 أطفال على الأقل وإصابة آخرين في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور في السودان منذ السابع من يونيو/حزيران الجاري.
السودان.. اليونيسف تدين مقتل أطفال في الفاشر وتدعو إلى التهدئة
اليونيسف تستنكر مقتل وإصابة أطفال بمدينة الفاشر السودانية / صورة: AFP
12 يونيو 2024

وأوضحت المنظمة، في بيان، أنها "تلقت تقارير مروعة تفيد بمقتل 6 أطفال على الأقل وإصابة العديد في مدينة الفاشر منذ السابع من يونيو/حزيران"، مشيرة إلى أن "الآلاف من الأطفال، بمن فيهم من يعيشون في مخيمات نزوح كبيرة، أصبحوا محاصرين وسط قتال متزايد وغير قادرين على الوصول إلى بر الأمان".

وحثت اليونيسف جميع أطراف الصراع على "تهدئة الوضع على الفور، والسماح بالحركة الآمنة والطوعية للمدنيين، وضمان حمايتهم، بمن في ذلك الأطفال والنساء والأعيان المدنية".

ورغم تحذيرات دولية من المعارك بالمدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور، تشهد الفاشر منذ 10 مايو/أيار الماضي قتالاً بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

والفاشر هي مركز إقليم دارفور المكون من 5 ولايات، وأكبر مدينه والوحيدة بين عواصم ولايات الإقليم الأخرى التي لم تسيطر عليها "الدعم السريع" شبه العسكرية.

وفي وقت سابق، أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، حملة تدعو لتقديم أي معلومات تؤكد التقارير الواردة عن ارتكاب جرائم في إقليم دارفور ومدينة الفاشر غرب السودان.

وقال خان في كلمة مصوّرة نشرتها المحكمة على منصة إكس: "أطلق دعوة طارئة لتقديم المعلومات والتعاون من قبل الشركاء أينما كانوا لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور بالسودان".

وتابع: "ندعو كل مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب الوطنية والشركاء الدوليين القادرين، إلى تزويدنا بأي مواد متعلقة بالفظائع الجارية بحق المدنيين في دارفور".

وأعلن أن المحكمة تقود تحقيقاً متعلقاً بهذه القضية بناء على تقييم أرسله إلى مكتبه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يعرب فيه عن مخاوف من أن المدنيين في الفاشر يُقتلون بسبب لون بشرتهم وانتمائهم الإثني.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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