وأعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الثلاثاء الماضي، عن القائمة الرسمية للضيوف الذين دعتهم للمشاركة في نقاشات القمة التي تستمر من 13 إلى 15 يونيو/حزيران الجاري، في منتجع بورغو إنياتسيا في بوليا (جنوب).

وتضم القائمة الرسمية للضيوف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إضافة إلى عديد من القادة العرب، بمن فيهم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، إضافة إلى عديد من القادة الأفارقة.

وأواخر مايو/أيار المنصرم، رحبت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، بموافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على المشاركة في قمة مجموعة السبع، وجاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإيطالية، بشأن اتصال هاتفي بين ميلوني وأردوغان، وشكرت المسؤولة الإيطالية الرئيس التركي على تأكيد مشاركته في القمة.

وتهيمن الحرب الإسرائيلية على غزة والحرب الروسية-الأوكرانية على أعمال القمة، كما ستكون إفريقيا والتغيّر المناخي والتنمية موضوعات الجلسة الافتتاحية لمجموعة السبع، يوم الخميس.

وستلي الجلسة الافتتاحية أخرى مخصّصة للوضع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم مناقشات حول تطورات الأوضاع في أوكرانيا.

ويتضمن جدول أعمال القمة ليوم الجمعة مناقشات حول الهجرة ومنطقة المحيطين الهندي والهادي والأمن الاقتصادي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي.

والأسبوع الماضي، وافق قادة مجموعة السبع، التي تضم دول فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا،​​​​​​​ على مقترح هدنة يتضمن وقفاً فوريّاً لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي مايو/أيار الماضي، دعا وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع، خلال اجتماع بإيطاليا، إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".