وقالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 38 شهيد و100 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مضيفة أنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى "اتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 37202 شهيد و84932 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد طفل وإصابة آخرين فجر اليوم الأربعاء، بعد قصف قوات الاحتلال منزلاً في حي النصر برفح جنوب قطاع غزة، فيما استُشهد 7 مدنيين وأُصيب عدد آخر بقصف طيران الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

في غضون ذلك، استهدف قصف إسرائيلي منزلاً في الحي شرقي غزة، دون ورود أنباء عن شهداء أو جرحى، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على وسط المدينة.

كما أعلن الهلال الأحمر عن استشهاد 6 مواطنين بقصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة عزام قرب مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق واسعة وسط رفح وغربها: مخيم الشابورة، منطقة البلد، محيط دوار زعرب، وتل زعرب، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء.

في السياق، قالت "وفا" إنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استُشهد 37164 مواطناً، وأصيب 84832 آخرون، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

عودة المجاعة

على الصعيد الإنساني، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، من عودة المجاعة إلى محافظتي غزة والشمال في ظل ضعف جهود الإغاثة وتراجع أعداد شاحنات المساعدات الواصلة إلى المحافظتين.

وقال المكتب في بيان: "نؤكد ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقاءها دون الحد الأدنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف به"، وأضاف أن "ما دخل من شاحنات إلى محافظتَي غزة والشمال الأسبوع الماضي من نقطة غرب بيت لاهيا 224 شاحنة فقط، غالبيتها محملة بالطحين ومستلزمات الإنتاج للمخابز الخمسة العاملة تحت إشراف برنامج الغذاء العالمي".

وتحدث البيان عن "انخفاض بأعداد الشاحنات التي دخلت هذا الأسبوع بنسبة 12 بالمئة، مقارنة بالأسبوع الماضي"، موضحاً أن إسرائيل تتعمد "تقليل حمولة الشاحنات الواصلة إلى المحافظتَين لزيادة أعدادها في إطارها سعيها لخداع الرأي العام العالمي".

وأشار المكتب إلى أن عدد الشاحنات الواصلة إلى المحافظتَين لا يزيد يوميّاً على 35 شاحنة، لافتاً إلى أنها تعد المصدر الوحيد للغذاء والدواء لأكثر من 700 ألف محاصَر بشمال القطاع.

وفي السياق، قال المكتب الحكومي إن حالة "الأمن الغذائي في محافظات الوسط وجنوبي القطاع تتدهور، خصوصاً مع نزوح مئات آلاف المواطنين من مدينة رفح جراء عملية الاجتياح المتواصلة للجيش هناك"، وتابع: "تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار احتلال معبر رفح وإغلاقه أمام دخول شاحنات المساعدات".

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي دخلت شهرها التاسع، نحو 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وقرابة 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأشخاص.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة، وتحسين الوضع الإنساني المُزري بالقطاع.

كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.