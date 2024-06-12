وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، أنه "جرى إطلاق نحو 160 صاروخاً من لبنان على إسرائيل في دفعتين بفاصل ساعة واحدة بينهما"، فيما قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم "رصد إطلاق 150 صاروخاً من لبنان على شمال إسرائيل منذ الصباح".

وهذه أكبر دفعة صواريخ تستهدف إسرائيل من جنوب لبنان منذ بداية المواجهات قبل أكثر من 8 أشهر، فيما أعلن جيش الاحتلال اعتراض الدفاعات الجوية عدداً من القذائف، في حين سقط بعضها في مواقع عدة، ما أدى إلى اندلاع حرائق.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن صفارات الإنذار دوّت في أكثر من 32 مستوطنة، مشيرةً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تدوّي فيها صفارات الإنذار في طبريا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

من جهته، قال حزب الله، في بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفت بالصواريخ "مصنعاً للصناعات العسكرية في سعسع رداً على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويا"، إضافة إلى قصف "مقر قيادة الفيلق الشمالي بقاعدة عين زيتيم بصواريخ الكاتيوشا".

وأضاف الحزب أنه قصف أيضاً "موقع رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة"، ولفت إلى أن مقاتليه استهدفوا "موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وفي وقت سابق، نعى حزب الله 4 من منتسبيه، بينهم القائد العسكري طالب سامي عبد الله، الملقب بـ"الحاج أبو طالب"، قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة جويا جنوبي لبنان، لترتفع حصيلة قتلاه إلى 340 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بصواريخ عدة المنزل الذي كانت فيه عناصر حزب الله ببلدة جويا، التي تبعد نحو 15 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية للبنان.

مقابل ذلك، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "الطيران المعادي (الإسرائيلي) شن غارات متتالية على اطراف عدد من القرى والبلدات في القطاع الغربي من قضاء صور"، كما "استهدفت مدفعية العدو، منذ العاشرة صباحا، أطراف بلدتي يارون ومارون الراس ووادي حسن واطراف حانين".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً متقطعاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات الضحايا بين قتيل وجريح، معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية أوقعت أكثر من 121 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.