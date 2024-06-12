وتضمنت التجربة، التي جرى تطبيقها لأول مرة، حسب "واس"، إقلاع التاكسي الجوي الكهربائي بشكل عمودي، وأضافت أن هذه الطائرة تُعد أول تاكسي جوي في العالم مرخص من سلطة طيران مدني.

كما جرى استعراض الخدمات التي يمكن أن يوفرها التاكسي الجوي في نقل حجاج بيت الله الحرام بين المشاعر المقدسة، والإسهام في تيسير التنقل في حالات الطوارئ ونقل المعدات الطبية، وتقديم الخدمات اللوجستية عبر نقل البضائع.

وأكد الجاسر أن تدشين تجربة التاكسي الجوي يأتي ضمن مبادرة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في تطبيق أحدث تقنيات النقل المستقبلي، واعتماد نماذج نقل جديدة ومبتكرة صديقة للبيئة تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما "تدعم استدامة قطاع النقل الحديث وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030".

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية، عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج: "اليوم نشهد تفعيل إحدى أهم مبادرات خارطة طريق تمكين التنقل الجوي المتقدم، إذ يمتاز استخدام أنماطه -التي منها (التاكسي الجوي)- بتقليص مدة تنقل الركاب داخل المناطق المكتظة، خصوصاً للحالات الطارئة، وسهولة نقل البضائع والمستلزمات الطبية، وسرعة إنجاز مهام المراقبة والتفتيش من خلال الطائرات غير المأهولة".

ويتمتع التاكسي الطائر بعدد كبير من المميزات، إذ يعد من أحدث وسائل النقل المتطورة ويتسع إلى 6 ركاب، ويسهم في انخفاض معدلات انبعاث المخلفات الكربونية ويستطيع قطع مسافة كبيرة تصل إلى نحو 250 كيلومتراً في الساعة الواحدة.

ومنذ أيام بدأت مناسك الحج، وسط استعدادات كبرى في المملكة، بعد أن استقبلت ما يفوق 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا الحج عام 2023، الذي شهد عودة كاملة للحجاج منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.