وقالت الصحيفة الأمريكية، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولَين، إن الرئيس جو بايدن اتخذ قراره الأسبوع الماضي، بشأن إرسال منظومة باتريوت إلى أوكرانيا، وأضاف المسؤولان أن "هذا القرار سيشجع باقي الحلفاء على الإقدام على خطوات مماثلة".

وأكدت نيويورك تايمز استناداً إلى المصادر ذاتها، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون ) قد تنشر منظومة باتريوت في بولندا أيضاً.

وفي وقت سابق، أعلنت ألمانيا أيضاً أنها ستسلم نظام دفاع جوياً من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

ويوم 24 أبريل/نيسان الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار. وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت لاحق، إنه سيجري تقديم حزمة مساعدات عسكرية إضافية جديدة بقيمة 6 مليارات دولار لأوكرانيا على المدى الطويل.

روسيا تقصف أوكرانيا

تأتي الخطوة الأمريكية تزامناً مع تصاعد الهجمات الروسية، إذ أكد الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إسقاط 5 من أصل 6 صواريخ و24 طائرة مُسيّرة أطلقتها روسيا في هجوم الليلة الماضية (الثلاثاء).

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، سيرهي بوبكو، عبر تليغرام، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية الروسية عند اقترابها من العاصمة.

كما أفاد حاكم منطقة كييف بأن حطام الأسلحة تسبب في إلحاق أضرار بمنشأة صناعية في المنطقة وأدى إلى نشوب حريق.

وقال حاكم دنيبروبتروفسك إن الهجوم أدى إلى إصابة 3 أشخاص وألحق أضراراً بعدة منازل، مضيفاً أن الجيش الأوكراني أسقط 11 طائرة مُسيرة في المنطقة.

وفي 24 فبراير/شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.