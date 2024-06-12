سياسة
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بمشاركة أردوغان.. أنقرة ومدريد في خطى لتعزيز التعاون خلال ثامن قمة حكومية
تعقد بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غداً الخميس، في العاصمة الإسبانية مدريد، القمة الحكومية الثامنة بين تركيا وإسبانيا، بهدف "تعميق الشراكة الشاملة" في العلاقات السياسية والاقتصادية.
بمشاركة أردوغان.. أنقرة ومدريد في خطى لتعزيز التعاون خلال ثامن قمة حكومية
الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سيرأسان القمة الحكومية بين البلدين-أرشيف / صورة: Reuters Archive
12 يونيو 2024

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أن هدف القمة "تحسين العلاقات السياسية الممتازة من خلال اتخاذ مواقف مشتركة حيال القضايا الإقليمية والدولية، وإثراء الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبالتالي تعميق الشراكة الشاملة القائمة بين البلدين".

ومن المنتظر أن يحضر القمة ستة وزراء من كل دولة، والتي سيرأسها الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إضافة إلى توقيع نحو 15 اتفاقية ثنائية بين وزارات ومؤسسات الدولتين في مجالات التجارة والتمويل والثقافة والرياضة، ستعزز العلاقات المتجذرة بين البلدين.

من ناحية أخرى، فإن العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا وتركيا، والتي تشهد تطوراً مستمراً، ستكون من أهم بنود القمة، سيما أن القمة سيتخللها منتدى الأعمال بين الجانبين، إذ سيتوجه عقبه الرئيس أردوغان وسانشيز، إلى مقر رئاسة الوزراء لحضور القمة الحكومية.

وانطلقت لأول مرة القمة الحكومية بين البلدين عام 2009 باجتماع في مدينة إسطنبول، وهي انعكاس للعلاقات التاريخية والإيجابية القائمة بين الجانبين.

وبعد قرار ترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى "شراكة شاملة" في القمة التي عقدتها حكومتا البلدين في أنقرة عام 2021، سيكون هدف القمة المرتقبة تعميق الشراكة الشاملة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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