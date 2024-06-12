وأفادت مصادر دبلوماسية تركية أن هدف القمة "تحسين العلاقات السياسية الممتازة من خلال اتخاذ مواقف مشتركة حيال القضايا الإقليمية والدولية، وإثراء الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وبالتالي تعميق الشراكة الشاملة القائمة بين البلدين".

ومن المنتظر أن يحضر القمة ستة وزراء من كل دولة، والتي سيرأسها الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إضافة إلى توقيع نحو 15 اتفاقية ثنائية بين وزارات ومؤسسات الدولتين في مجالات التجارة والتمويل والثقافة والرياضة، ستعزز العلاقات المتجذرة بين البلدين.

من ناحية أخرى، فإن العلاقات الاقتصادية بين إسبانيا وتركيا، والتي تشهد تطوراً مستمراً، ستكون من أهم بنود القمة، سيما أن القمة سيتخللها منتدى الأعمال بين الجانبين، إذ سيتوجه عقبه الرئيس أردوغان وسانشيز، إلى مقر رئاسة الوزراء لحضور القمة الحكومية.

وانطلقت لأول مرة القمة الحكومية بين البلدين عام 2009 باجتماع في مدينة إسطنبول، وهي انعكاس للعلاقات التاريخية والإيجابية القائمة بين الجانبين.

وبعد قرار ترقية العلاقات الثنائية إلى مستوى "شراكة شاملة" في القمة التي عقدتها حكومتا البلدين في أنقرة عام 2021، سيكون هدف القمة المرتقبة تعميق الشراكة الشاملة.