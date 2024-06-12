وقالت الوزارة في بيان، إن مناورات "نسر القوقاز 2024" التي انطلقت يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، اكتملت بنجاح، مضيفة أن طائرات حربية ومروحيات ومُسيّرات هجومية شاركت في المناورات التي تجري سنوياً منذ عام 2009.

وشهدت المناورات، وفق بيان سابق للوزارة، إجراء تدريبات على تعطيل مركز القيادة وأدوات الاتصال للعدو وتحييد قوته البشرية.

وتهدف المناورات التي تقام كل عام منذ 2009، إلى تطوير الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات الخاصة للدول المشاركة، وتبادل المعرفة والخبرات المتبادلة وكذلك تحسين قدرتها على العمل معاً.​​​​​​