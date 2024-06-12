سياسة
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"نسر القوقاز 2024".. اختتام المناورات المشتركة بين تركيا وأذربيجان وجورجيا
أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، اختتام المناورات العسكرية المشتركة مع تركيا وجورجيا "نسر القوقاز 2024".
"نسر القوقاز 2024".. اختتام المناورات المشتركة بين تركيا وأذربيجان وجورجيا
اختتام مناورات "نسر القوقاز" المشتركة بين تركيا وأذربيجان وجورجيا / صورة: AA
12 يونيو 2024

وقالت الوزارة في بيان، إن مناورات "نسر القوقاز 2024" التي انطلقت يوم 4 يونيو/حزيران الجاري، اكتملت بنجاح، مضيفة أن طائرات حربية ومروحيات ومُسيّرات هجومية شاركت في المناورات التي تجري سنوياً منذ عام 2009.

وشهدت المناورات، وفق بيان سابق للوزارة، إجراء تدريبات على تعطيل مركز القيادة وأدوات الاتصال للعدو وتحييد قوته البشرية.

وتهدف المناورات التي تقام كل عام منذ 2009، إلى تطوير الصداقة والتعاون والتنسيق بين القوات الخاصة للدول المشاركة، وتبادل المعرفة والخبرات المتبادلة وكذلك تحسين قدرتها على العمل معاً.​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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