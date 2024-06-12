سياسة
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"صحة غزة" تحذر من توقف المستشفيات ومحطة الأكسجين جراء إغلاق المعابر
حذّرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة شمال القطاع، جراء استمرار سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على المعابر وإغلاقها وعدم توفر الوقود.
"صحة غزة" تحذر من توقف المستشفيات ومحطة الأكسجين جراء إغلاق المعابر
جيش الاحتلال استهدف مستشفيات قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي / صورة: AA Archive
12 يونيو 2024

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على "تليغرام": "في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسيطرته على المعابر، نحذر من توقف المستشفيات والمراكز الصحية ومحطة الأكسجين الوحيدة في محافظة غزة".

وأوضحت الوزارة أن محطة الأكسجين بمحافظة غزة هي "المصدر الوحيد الذي يزود المرافق الصحية وأصحاب الأمراض المزمنة بالأكسجين"، مضيفة: "التوقف عن العمل أمر يعرض حياة عشرات من المرضى والجرحى للموت المحتم".

وذكر المصدر ذاته أن عدم إدخال السولار لتشغيل المولّد المغذي لثلاجات حفظ الأدوية ومحطة الأكسجين يعرض "الأدوية داخل الثلاجات لخطر التلف"، مطالبة "المؤسسات المعنية والأممية والإنسانية بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات ومحطة الأكسجين، فضلاً عن إدخال المولدات الكهربائية وقطع الغيار اللازمة للصيانة".

كما حذرت الوزارة، في بيان مقتضب جديد نشرته عبر "تليغرام"، من توقف "خدمات غسل الكلى في محافظة غزة نتيجة عدم توفر الوقود". وقالت إن "سيارات الإسعاف المتبقية مهددة بالتوقف التام نتيجة عدم توفر الوقود".

وفي 7 مايو/أيار الماضي سيطر جيش الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الحدودي مع مصر، بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، ما فاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان نشره أمس الثلاثاء، فإن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر كرم أبو سالم، من بينها مساعدات غذائية ووقود.

وأوضح أن المساعدات الإنسانية والإغاثية الواصلة إلى محافظتَي غزة والشمال شحيحة ولا تلبي احتياجات نحو 700 ألف فلسطيني محاصَر هناك، مشيراً إلى انخفاض أعداد الشاحنات الداخلة هذا الأسبوع إلى محافظتَي غزة والشمال بنسبة 12%، مقارنة بالأسبوع الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة خلّفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنّين.

وتُواصل إسرائيل حربها رغم قرار من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة"، وتحسين الوضع الإنساني المُزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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