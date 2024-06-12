وأعلن جيش الاحتلال، على موقعه الرسمي، ارتفاع عدد جنوده الجرحى منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 3 آلاف و815. وكان الجيش قد أكد، الثلاثاء، إصابة 3 آلاف و786 جندياً منذ بداية الحرب، ما يعني إصابة 29 جندياً خلال آخر 24 ساعة.

ووفق ما جاء بالموقع، فإن 10 من هؤلاء الجنود أصيبوا في المعارك البرية التي بدأت في غزة منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبذلك يرتفع عدد الجنود الذين أصيبوا في هذه المعارك إلى ألف و927.

وأقر جيش الاحتلال بمقتل 650 جندياً منذ بداية الحرب، بينهم 298 بالمعارك البرية، ويُتوقع أن الحصيلة أكبر من ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشنُّ إسرائيل حرباً على غزة، خلّفت قرابة 122 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومُسنين.