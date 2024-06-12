سياسة
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الاقتصاد التركي الأعلى نمواً في مجموعة العشرين بالربع الأول من 2024
حققت تركيا أعلى نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين في الربع الأول من 2024، بنسبة 2.4%، حسبما أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
الاقتصاد التركي الأعلى نمواً في مجموعة العشرين بالربع الأول من 2024
تركيا تسجل أعلى نمو اقتصادي بـ"مجموعة العشرين" في الربع الأول. / صورة: AA
12 يونيو 2024

وأوضحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بيان، الأربعاء، أن متوسط النمو الاقتصادي لدول مجموعة العشرين في الربع الأول من العام الجاري، بلغ 0.9%. وجاءت الهند في المرتبة الثانية بـ1.9%، تلتها الصين بـ1.6% ثم السعودية رابعة بـ1.4%.

ولفت البيان إلى أن الاقتصاد الأمريكي حقق خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بلغ 0.3%. ويشار إلى أن الاقتصاد التركي حقق نمواً بنسبة 5.9% في الربع الثالث من العام الماضي.

ومجموعة العشرين منتدى حكومي دولي يهتم في المقام الأول بالقضايا الاقتصادية، ويضم أكبر عشرين اقتصاداً على مستوى العالم، وفي عضويته 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

والدول الأعضاء هي: تركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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