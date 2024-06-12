وتلقت الداخلية الكويتية بلاغاً بنشوب حريق في منطقة المنقف صباحاً، وهرعت على أثره فرق الإنقاذ إلى المنطقة، وفق ما نقلته وزارة الإعلام عن مدير الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية اللواء عيد راشد العويهان.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال العويهان إن "39 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم إثر حريق امتد على نطاق مبنيين سكنيين في منطقة المنقف"، وتمكنت قوات الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ 11 شخصاً حصيلة أولية.

وأضاف أن فرق الإنقاذ عثرت على "35 حالة وفاة في أحد المباني السكنية، ونقلت 15 مصاباً إلى أحد المستشفيات، توفي منهم 4 بعد وصولهم إلى المستشفى". كما أوضح أن أغلبية الوفيات نتجت عن الاختناق، ولا يزال التحقيق جارياً في أسباب الحادث.

وحسب صحيفة "القبس" المحلية، فإن المبنيين المتضررين كانا مخصّصين لإقامة عمال أجانب، من دون تحديد جنسيات.