سياسة
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جيش الاحتلال يعلن رصد صواريخ من لبنان وسط مساعٍ لإخماد حرائق شمال إسرائيل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق قذائف صاروخية جديدة من لبنان تجاه شمال البلاد ظهر الأربعاء، بينما أفادت الشرطة بإخلاء منازل وتضرر أخرى جراء حرائق اندلعت بمناطق في الشمال بسبب صواريخ أطلقت صباحاً.
جيش الاحتلال يعلن رصد صواريخ من لبنان وسط مساعٍ لإخماد حرائق شمال إسرائيل
محاولات لإطفاء حرائق في الجليل الأعلى جراء صواريخ أطلقت من لبنان / صورة: AFP
12 يونيو 2024

وجرى تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي ميرون وملكيا (شمال) إثر رصد إطلاق قذائف صاروخية من لبنان، وفق بيان جيش الاحتلال، من دون أن يحدد عددها، كما أشار إلى أنه أطلق صواريخ لاعتراض هذه القذائف، مدعياً "عدم وقوع إصابات".

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق 170 صاروخاً من لبنان رداً على اغتيال القيادي البارز في "حزب الله" طالب سامي عبد الله، بغارة جوية على بلدة جْوَيّا جنوبي لبنان، مساء الثلاثاء، وجراء ذلك، لم تتوقف صفارات الإنذار في عشرات البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية منذ ساعات الصباح.

ويعد عدد الصواريخ الذي أطلقه "حزب الله" على إسرائيل، اليوم، "الأكبر" كمعدل يومي منذ بدء المواجهات بينهما في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

حرائق شمال إسرائيل جراء صواريخ من لبنان

في السياق، ادعى جيش الاحتلال في بيان مهاجمة أهداف لـ"حزب الله" جنوب لبنان بالطائرات الحربية والمدفعية. وأفاد بأن طائراته الحربية "أغارت على منصتين صاروخيتين لحزب الله في بلدتي الطيبة ومركبا بعد أن جرى استخدامهما لإطلاق قذائف صاروخية نحو شمال إسرائيل".

ولم يعلق "حزب الله" فوراً على بيان جيش الاحتلال. بينما تواصل قوات الإطفاء مساعيها لإخماد حرائق اندلعت بمناطق شمال إسرائيل، جراء قذائف صاروخية أطلقت من لبنان في ساعات الصباح.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان: "عقب إطلاق الصواريخ صباح اليوم على المنطقة الشمالية، اندلعت حرائق في عدة مواقع أدت إلى إغلاق الطرق وإخلاء مساكن". وأضافت أن "حريقاً اندلع في منطقة مفتوحة قريبة من بلدة كاديتا، امتد إلى البلدة وألحق أضراراً بالعديد من المنازل".

وتابعت: "بحسب تقييم الوضع الذي جرى بين الجهات العاملة في المنطقة، فقد تقرر إخلاء عدة منازل في الخط الأول إلى المناطق المفتوحة في اتجاه الحريق".

ولفتت إلى أن "قوات الشرطة تقوم الآن بإخلاء بعض المنازل، وتوجيه حركة المرور، وإجراء عمليات المسح في مختلف المناطق، بينما تقوم فرق الإطفاء بمعاونة مختلف الجهات بالمساعدة في عمليات الإطفاء".

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها "حزب الله" مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلفت قرابة 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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