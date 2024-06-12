وصرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان للصحفيين الذين يرافقون بايدن إلى إيطاليا "غداً، سيبحث الرئيس بايدن والرئيس زيلينسكي دعمنا الراسخ لأوكرانيا، اليوم ومستقبلاً"، مضيفاً "إثر هذا الاجتماع، سيوقع الرئيسان اتفاقاً أمنياً ثنائياً، يشير بوضوح إلى أن دعمنا سيستمر لوقت طويل مستقبلاً".

وأوضح ساليفان أن الاتفاق لن يتضمن أي التزام باللجوء إلى القوات الأمريكية، لكنه سينص على تقديم أسلحة ومساعدة إلى أوكرانيا التي تدعمها واشنطن منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية في فبراير/شباط 2022.

وأشار إلى أن الاتفاق، مماثل للاتفاقات الموقعة بين أوكرانيا و15 دولة أخرى من حلفائها، مشدداً على أن "أي سلام دائم في أوكرانيا يجب أن يستند إلى قدرتها على الدفاع عن نفسها"، منوهاً بأنه "عبر توقيع هذا، سنوجه أيضاً إلى روسيا إشارة تدل على تصميمنا (في مواجهة) فلاديمير بوتين".

بدورها، سارعت كييف إلى الترحيب بإعلان ساليفان، وقال أندري يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية "لقد اجتزنا مساراً طويلاً في تعاوننا مع الولايات المتحدة، وكامل الفريق قام بعمل ممتاز لجعل هذا الاتفاق المستقبلي ممكناً".

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.