سياسة
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لمراقبة أسطول روسي.. أمريكا تعلن نشر 3 مدمرات على سواحلها الجنوبية
أعلنت قيادة القوات الأمريكية الشمالية نشر 3 مدمرات وطائرة استطلاع في سواحلها الجنوبية لمراقبة أسطول بحري روسي يزور كوبا، عقب اقترابه من الساحل الجنوبي لولاية فلوريدا.
لمراقبة أسطول روسي.. أمريكا تعلن نشر 3 مدمرات على سواحلها الجنوبية
الغواصة الروسية النووية كازان ترسو في ميناء هافانا بكوبا / صورة: AFP
12 يونيو 2024

وأشار بيان للقيادة نشرته صحيفة "ميامي هيرالد"، أنها نشرت 3 مدمرات وطائرة استطلاع في المنطقة لمراقبة الأسطول الروسي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ليست قلقة بشأن وجود الأسطول الروسي في المنطقة وأنشطته.

وأوضح أن واشنطن سمحت -رغم ذلك- بنشر سفن حربية أمريكية لمراقبة الأسطول الروسي بسبب اقترابه من مسافة 50 كيلومتراً تقريباً من ساحل جنوب فلوريدا.

وكانت وزارة الخارجية الكوبية ذكرت في بيان 6 يونيو/حزيران الحالي، أن 3 سفن وغواصة نووية روسية ستزور ميناء العاصمة هافانا. وأشارت في بيان إلى "الصداقة التاريخية بين كوبا وروسيا"، مؤكدة أن "السفن لا تشكل خطراً على المنطقة لأنها ليست حاملة أسلحة نووية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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