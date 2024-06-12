وأشار بيان للقيادة نشرته صحيفة "ميامي هيرالد"، أنها نشرت 3 مدمرات وطائرة استطلاع في المنطقة لمراقبة الأسطول الروسي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة ليست قلقة بشأن وجود الأسطول الروسي في المنطقة وأنشطته.

وأوضح أن واشنطن سمحت -رغم ذلك- بنشر سفن حربية أمريكية لمراقبة الأسطول الروسي بسبب اقترابه من مسافة 50 كيلومتراً تقريباً من ساحل جنوب فلوريدا.

وكانت وزارة الخارجية الكوبية ذكرت في بيان 6 يونيو/حزيران الحالي، أن 3 سفن وغواصة نووية روسية ستزور ميناء العاصمة هافانا. وأشارت في بيان إلى "الصداقة التاريخية بين كوبا وروسيا"، مؤكدة أن "السفن لا تشكل خطراً على المنطقة لأنها ليست حاملة أسلحة نووية".